Pevačica Željka Jurišić, poznata po nastupima u „Zvezdama Granda“ i „Nikad nije kasno“, otkrila je zašto se razočarala u Šemsu Suljaković, iako je godinama pevala njene pesme.

Od kada se pojavila u Grandovim takmičenjima, Željka Jurišić je najčešće birala pesme Šemse Suljaković. Ipak, kada joj je bila potrebna podrška, ona nije stigla od njenog idola

Danas Željka otvoreno govori da ne želi poređenja sa Šemsom i objašnjava zašto se razočarala u popularnu pevačicu.

–Gde god dođem na televiziju ili radio, stalno pokušavam da objasnim da ne želim da budem ničija kopija. Nažalost, u ‘Zvezdama Granda’ Aca Lukas je prepoznao Šemsin stil i tako je ostalo. Ne želim da budem kopija, želim da budem ja. I sa novom pesmom i sa drugim pesmama pokušaću da pokažem publici da ne pravim Šemsin glas i nemam nameru da budem bilo čija kopija. Pozitivnom krivicom Ace Lukasa ja sam nadrljala. Gde god dođem, cela noć je Šemsa Suljaković. Malo mi to ide na živce– rekla je Željka.

Tokom takmičenja imala je veliku podršku mnogih poznatih pevača, sa kojima je i danas u kontaktu.

-Imala sam podršku od kolega, sa mnogima se i dalje čujem. Sa Šemsom, nažalost, nisam još bila u kontaktu. Šemsa me nije podržala u takmičenju Nikad nije kasno.

Na pitanje da li je istina da starije kolege često nisu podrška nakon završetka takmičenja, Željka kaže:

–Nije to samo kod kolega, tako je i u prijateljstvima. Dok sam se takmičila, imala sam puno prijatelja. Kada izađeš iz takmičenja, vidiš ko su ti pravi prijatelji, mnogi se povuku. Ja poštujem svakog starijeg kolegu, trudim se da od svakog naučim nešto i imam dobro mišljenje o svima. A kako oni gledaju na nas koji smo se takmičili, to morate njih da pitate.

Kada je reč o Šemsinoj podršci, Željka priznaje da ju je situacija iznenadila.

-Nije da mi je krivo, ali nije ni da mi nije krivo. Više me je iznenadilo. Kroz čitavo takmičenje Nikad nije kasno pevala sam pesme Zorice Brunclik i Šemse. Očekivala sam makar simboličnu podršku, jer sam jedina tada pevala Šemsine pesme. Od mogućih 12, a minimalnih pet, dobila sam pet poena. Mnogi kažu: ‘Nije to Šemsa’, naravno da nije, i ja bih podržala svaki komentar da nisam Šemsa, želim da tako bude. Samo sam očekivala malo veću podršku od nje– istakla je pevačica.