Pevačica Ana Nikolić koja godinama otvoreno priča o poroku i borbi sa alkholom, u kojem uživa, prestala je da pije.

Naime, ona je nedavno najavila da 28. novembra počinje sa postom i prestaje da pije.

- Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa - rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

- Imam 47. godina, svoj život, svoje dete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dete, jako vaspitano, mnogo dobro dete.

Ana Nikolić bila na lečenju!

Pevačica Ana Nikolić otvorila je dušu o svom odlasku na kliniku u Nemačkoj, u kojoj će se podvrgnuti detoksikaciji tela.

- Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo posle korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament - rekla je Ana kroz smeh i nastavila:

- Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović, koja je bila tamo pre nekoliko godina. Ima toga ovde i u Beogradu, gde nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovek treba tako nešto da uradi za sebe. - rekla je Nikolićeva u "Premijeri Vikend Specijalu".