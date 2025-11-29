Slušaj vest

Darko Lazić iznenadio je svoje pratioce na Instagramu kada je objavio fotografiju u izdanju u kojem ga do sada niko nije video.

Naime, on je sa suprugom Katarinom Kaćom Lazić bio na jednoj privatnoj proslavi gde su im se pridružili i njegova bivša supruga Ana Sević i njen muž Danijela Nedeljković.

Promena izgleda

Atmosfera je bila sjajna, odlično su se provodili, a onda je na Instagru osvanula Darkova fotografija sa dugom kovrdžavom kosom. Ovaj prizor je mnoge iznenadio i šokirao, ali je brzo bilo jasno da je u pitanju perika, te da se pevač samo našalio. Kosu još nije pustio, ali, kako se ovakav njegov izgled nekima i dopao, dobio je preporuke da promeni imidž.

Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

Lazić je bio izuzetno raspoložen, a u jednom momentu zapevao je zagrljen s bivšom ženom. Taj snimak je i objavio uz šaljiv komentar: Gotov sam" i pored Ane Sević tagovao i Kaću.

Peva na lažnoj svadbi

Podsetimo, Darko je izuzetno tražen pevač, a nedavno se saznalo da će pevati na lažnoj svadbi u Novom Sadu, a ta ideja njemu se baš dopala.

Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

Inače, Lazić je prvi veliki intervju nakon saobraćajne nesreće dao ekipi Kurir televiziji, a o čemu je sve govorio i u kakvom abijentu je vođen intervju moći ćete da pogledate u nedelju, 30. novembra u emisiji "Stars specijal" s početkom u 15 časova.