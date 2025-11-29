Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić snimila se, u dnevnoj sobi, bez brushaltera dok peva pesmu "Nije meni 22". Kadar se smenjuje između prazne dnevne sobe i njenog provokativnog selfi snimka na kom se vidi kako leži, bez brushaltera, otkrivajući gole grudi i šaljući zavodljive poglede u kameru.

Nakon nedavnog burnog raskida sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, mnogi su odmah pomislili da je objavom poručila baš njemu ono što peva. Spot za pesmu "Nije mi 22" snimila je upravo sa kompozitorom na Maldivima, gde su i okončali svoju vezu:

- Tu više nismo nas dvoje, drugi su umesto nas i ne znam koje su boje, tvoje oči ni glas. Sipaj nam poslednje piće, ko led u čaši me zdrobi, sve što je bilo i biće, ostaje u ovoj sobi - pevala je Ana pokazujući čas praznu dnevnu sobu, čas raskošni dekolte.

Ana Nikolić je nedavno kupila pesmu ''Nije meni 22'', o kojoj su danima brujale društvene mreže, kada je demo verzija objavljena na internetu.

Autori su istakli da su pesmu pisali imajući na umu Anu Nikolić, ali i da su drugi pevači nudili ogroman novac za kupovinu iste.

Zbog posta prestala da pije

Inače, Ana je gostujući u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o svom problemu sa alkoholom i otkrila da u ovom periodu neće piti.

- Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see... a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa - rekla je Ana Nikolić.

