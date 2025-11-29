OVA PESMA POSVEĆENA JE CECI RAŽNATOVIĆ! Bila je uz mene u mnogim teškim trenucima! Isplivala istina o njihovom odnosu
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, mnoge pesme je posvetila svojim bližnjima, ali malo ko zna da je jedna numera posvećena baš njoj!
Naime, njoj je pesmu posvetila njena dugogodišnja prijateljica Slađa Alegro.
- Nas dve smo se upoznale kada me je Ceca zvala da pevam na jednoj njenoj proslavi. Posle toga se to pretvorilo u tradiciju, pa više nijedno njeno slavlje nije prošlo bez mene i mog benda - ispričala je pevačica Slađa.
- Davno mi je Ceca rekla da u meni prepoznaje talenat. Tokom godina smo postale mnogo više od prijateljica. Bila je uz mene u mnogim teškim životnim momentima, kao i ja uz nju - objasnila je Slađa.
- Zato sam joj posvetila pesmu “Na tvojoj strani - otkrila je pevačica Slađa Alegro.
Tekst pesme
Po kom da pismo pošaljem u njemu svaku suzu
svaku svoju misao pa zar da budem sad
k'o drugi protiv tebe, a nekad si za mene disao
Ništa novo nema
isti ljudi,tuga
iste ulice
i sve je tu,samo tebe nema
da k'o nekad kažeš
volim te
Jos sanjam te
zar može neko to da zabrani
i da si gori, da najgori si
ja sam na tvojoj strani
laž, znam da je laž
sve što mi govore
ti samo reci u redu je sve
biću na tvojoj strani
Pa šta, nek' sam poludela
al' nastaviću život
kad se jednom meni vratiš ti
sve biće kao pre
jer ne računam vreme
vreme što bez tebe prolazi
Kurir/Alo