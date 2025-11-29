Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, mnoge pesme je posvetila svojim bližnjima, ali malo ko zna da je jedna numera posvećena baš njoj!

Naime, njoj je pesmu posvetila njena dugogodišnja prijateljica Slađa Alegro.

- Nas dve smo se upoznale kada me je Ceca zvala da pevam na jednoj njenoj proslavi. Posle toga se to pretvorilo u tradiciju, pa više nijedno njeno slavlje nije prošlo bez mene i mog benda - ispričala je pevačica Slađa.

Slađa Alegro Foto: Nemanja Nikolić

- Davno mi je Ceca rekla da u meni prepoznaje talenat. Tokom godina smo postale mnogo više od prijateljica. Bila je uz mene u mnogim teškim životnim momentima, kao i ja uz nju - objasnila je Slađa.

- Zato sam joj posvetila pesmu “Na tvojoj strani - otkrila je pevačica Slađa Alegro.

Tekst pesme

Po kom da pismo pošaljem u njemu svaku suzu

svaku svoju misao pa zar da budem sad

k'o drugi protiv tebe, a nekad si za mene disao

Ništa novo nema

isti ljudi,tuga

iste ulice

i sve je tu,samo tebe nema

da k'o nekad kažeš

volim te



Jos sanjam te

zar može neko to da zabrani

i da si gori, da najgori si

ja sam na tvojoj strani

laž, znam da je laž

sve što mi govore

ti samo reci u redu je sve

biću na tvojoj strani

Pa šta, nek' sam poludela

al' nastaviću život

kad se jednom meni vratiš ti

sve biće kao pre

jer ne računam vreme

vreme što bez tebe prolazi

Kurir/Alo