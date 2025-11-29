Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, mnoge pesme je posvetila svojim bližnjima, ali malo ko zna da je jedna numera posvećena baš njoj!

Naime, njoj je pesmu posvetila njena dugogodišnja prijateljica Slađa Alegro.

- Nas dve smo se upoznale kada me je Ceca zvala da pevam na jednoj njenoj proslavi. Posle toga se to pretvorilo u tradiciju, pa više nijedno njeno slavlje nije prošlo bez mene i mog benda - ispričala je pevačica Slađa.

Slađa Alegro
Slađa Alegro Foto: Nemanja Nikolić

- Davno mi je Ceca rekla da u meni prepoznaje talenat. Tokom godina smo postale mnogo više od prijateljica. Bila je uz mene u mnogim teškim životnim momentima, kao i ja uz nju - objasnila je Slađa.

- Zato sam joj posvetila pesmu “Na tvojoj strani - otkrila je pevačica Slađa Alegro.

Tekst pesme

Po kom da pismo pošaljem u njemu svaku suzu
svaku svoju misao pa zar da budem sad
k'o drugi protiv tebe, a nekad si za mene disao

Ništa novo nema
isti ljudi,tuga
iste ulice
i sve je tu,samo tebe nema
da k'o nekad kažeš
volim te


Jos sanjam te
zar može neko to da zabrani
i da si gori, da najgori si
ja sam na tvojoj strani
laž, znam da je laž
sve što mi govore
ti samo reci u redu je sve
biću na tvojoj strani

Pa šta, nek' sam poludela
al' nastaviću život
kad se jednom meni vratiš ti
sve biće kao pre
jer ne računam vreme
vreme što bez tebe prolazi

Kurir/Alo

Ne propustiteStars"CECA I LUKAS DOLAZE U HOTEL S PET ZVEZDICA..." Naš poznati pevač otvoreno o estradnjacima: Tea Tairović za jedno veče uzme 20.000€...
tea tairovic, ceca raznatovic, aca lukas, djovani bajramovic
Stars"CECA MI JE UKRALA PESMU 'TAČNO JE' KOJU SAM PLATILA!" Maja Nikolić otkrila strogo čuvanu tajnu: Nisam dobila izvinjenje... ŠOK INTERVJU (VIDEO)
maja nikolić ceca ražnatović
StarsCECA OTKRILA VIŠE NEGO ŠTO JE PLANIRALA: Svetlana u emisiji koristila selotejp da bi zadržala grudi... (FOTO)
Svetlana Ceca Ražnatović.JPG
Stars"JA SVINJA NISAM I NE ŽELIM DA BUDEM BLATNJAVA" Ceca o prozivkama na njen račun, pa se dotakla i kolege Ljube Aličića: Jedva čekam da ga...
Svetlana Ceca Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović u novom Sadu 3 Izvor: Kurir