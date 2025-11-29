Slušaj vest

Nesret.

Jedna od najsjajnijih zvezda hrvatske muzičke scene 60-ih i 70-ih godina bila je Ana Štefok, koja je preminula 3. novembra 2011. godine.

Marinko Rokvić, vrhunski interpretator sevdalinke i komponovane narodne muzike, ostavio je iza sebe neizbrisiv trag. Preminuo je 6. novembra 2021. godine.

Novica Urošević, legendarni kompozitor bivše Jugoslavije, ovaj svet napustio je 11. novembra 2009. godine.

Bezvremenski evergrin

Foto: Pritnscreen

Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je 13. novembra 2020. godine, ostavivši iza sebe bezvremenske evergrine – između ostalog i „Svoje žene“, te neuporedive „Plavušu“ i „Crnu ženu“.

Nedžad Imamović preminuo je 14. novembra 2020. Čovek koji je, osim vrhunskog izvođenja sevdalinke, dao ogroman doprinos očuvanju bosanskohercegovačkog muzičkog bisera. Tužna vest o njegovom odlasku rastužila je mnoge poklonike sevdaha.

1/10 Vidi galeriju Merima Njegomir Foto: Pritnscreen/Pink, Damir Dervišagić

Potresna vest odeknula je celim regionom kada smo se 20. novembra 2021. oprostili od Merime Njegomir, pevačice izvanrednog vokala i bogate karijere.

Stradao u udesu

Hašim Kučuk Hoki, legendarni pevač, izgubio život u udesu 26. novembra 2002. godine. Osim po hitovima, ostao je upamćen po kontroverznim izjavama i upečatljivom stajlingu.

Tokan je preminuo od posledica korone Foto: Dragan Kadić

Tužna vest stigla je 29. novembra 2020, kada je iznenada, u 45. godini života, preminuo Bojan Zlatanović Tokan, bubnjar popularnog Amadeus benda.

Iznenadni odlazak

Sjajni pevač narodne muzike Milan Babić umro je 30. novembra 2009. godine. Iza njega je ostalo bogato muzičko nasleđe sačuvano na vinilu, kasetama, CD izdanjima i video zapisima.

Foto: Printscreen

U novembru smo se oprostili i od velikana glumišta.

Pozorišni i filmski glumac Dragan Jovičić preminuo je 6. novembra 2020. godine. Njegov iznenadni odlazak potresao je cijelu BiH i region.

Ivan Bekjarev napustio nas je 16. novembra 2020. godine.

Nedugo iza njega, 22. novembra 2020, pozorišnu i filmsku scenu napustio je sjajni Mustafa Nadarević.

Bez poslednjeg pozdrava, 27. novembra iste godine, otišao je i „glumčina“ – Špiro Guberina.

Kurir/Najportal