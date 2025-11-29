SLOBA RADANOVIĆ ZAROBLJEN NA AERODROMU! Pevač se oglasio i otkrio šta ga je snašlo
Sloba Radanović zarobljen je na jednom od aerodroma u Evropi. Usled nenormalnih gužvi koje su ovih dana na aerodromu, pevač je zapao u jednoj pa kako kaže već 5 sati sedi na istom aerodromu.
Pevač je rano jutros otišao iz Srbije, ali je na jednom evropskom aerodromu ostao zaglavljen već peti sat.
On se uslikao i pokazao kako leži na aerodromu u Geteborgu.
- Uskoro ulazim u peti sat čekanja na aerodromu - napisao je Sloba.
Jedva preživeo let s Rastom
Sloba Radanović i reper Stefan Đurić Rasta preživeli su pravu dramu pre nekoliko meseci na letu iz Dizeldorfa za Beograd u noći između nedelje na ponedeljak.
Kako smo pisali, oni su se ukrcali na poslednji let koji je iz ovog nemačkog grada išao za Beograd ali zbog jakog nevremena koje je u nedelju pogodilo region bili su primorani da prinudno slete u Budimpeštu.
Kurir.rs