Katarina Živković oprostila se od Aleksandra Masalušića koji je poginuo u nedelju sa Anom Radović. Ubrzo nakon pogibije saznalo se da je dečko koji je upravljao vozilom koje je sletelo s puta, radio kao obezbeđenje pevačicinog muža Nebojše Stojkovića Stojketa.

Katarina se nije oglašavala sve do danas, a na dan njegove sahrane objavila je njegovu sliku i oprostila se rečima: 

"Putuj sa anđelima, naš dobri Sale" - stoji kratko u objavi.

Kako se može videti slika je nastala u nekom kafiću, kada su verovatno Kaća i njen suprug bili na piću s Aleksandrom.

Kaća Živković se orpostila od Aleksandra koji je poginuo s Anom
Foto: Printscrean

I Kija Kockar se oglasila na mrežama

Vest o tragediji potresla je sve, a na društvenim mrežama se sada oglasila Kija Kockar.

Naime, Kija je izrazila saučešće porodici nastradale Ane Radović, a kako ističe, Aleksandar M. je svesno stavio sebe i Anu u rizik.

- Pre samo jedanaest sati okačila sam apel u vezi sa potragom za, koliko mi je rečeno, studentkinjom pravnog fakulteta Anom Radović. Stiglo mi je nekoliko poruka da to objavim i čim sam se jutros probudila, naravno da sam to uradila. Upravo sam saznala šta se desilo i želim da izjavim saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama - napisala je ona i nastavila:

- Osobe koje se pominju u članku u vezi sa ovom tragedijom, iz očiglednih razloga kada pročitate, ne želim da pominjem, niti im je tu mesto. Jako mi je žao što je jedna tako prelepa, mlada devojka izgubila život zbog nekog ko je, prema navodima objavljenim u medijima, već imao oduzetu vozačku dozvolu više puta i prijave za vožnju pod raznim supstancama, i ko je, očigledno, svesno stavio i sebe i nju u rizik. Ona je bila samo suvozač. Još jednom želim da izrazim duboko saučešce, najviše njenim roditeljima koji su je danima tražili i nažalost dobili ovako tragičnu vest - napisala je Kija.

