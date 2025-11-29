Slušaj vest

Bivša zadrugarka, Jelena Batos, nedavno je operisala tumor u glavi, a sada je podelila porodičnu fotografiju od prošle godine i otkrila da je još tada znala svoju dijagnozu.

Jelena se uslikala sa sinovima tada, a kako je napisala, svoju bolest krila je od najmilijih.

"Moja omiljena slika, ovde sam već znala mnogo toga, a nikome nisam htela da pričam, da ne pokvarim decembar i Božićnu atmosferu. Sećam se, mama moja nas je slikala, bili smo na školskoj priredbi, ja sam zatvorila oči i pomolila se da ozdravim i da imamo još puno Božićnih slika nas troje", napisala je bivša rijaliti učesnica.

Jelena Batos sa sinovima
Foto: Printscrean

Plakala od bolova

Inače, Jelena se posle operacije oglasila iz bolničkog kreveta i tom prilikom je istakla da trpi jake bolove.

- Živa sam. Majka se vraća kući deci svojoj živa i zdrava ako Bog da. Boli, raspadam se, ali ne dam se. Nije mama rodila pi***. Moje čarape, koje nosim samo na operaciju, su tu. Planiram da ih ovaj put bacim zajedno sa tumorom i bolnicom i sve ostavljam iza sebe - napisala je ona

- Naravno da me boli, suze mi same idu od bolova, glava mi otpada, ali ja bol mogu da trpim jer će da me prođe, navikla sam, a i skrenem misli na druge stvari. Mene je samo strah noći, znate i sami prvih 24 sata šta znače. Nadam se da će i noć dobro proći. Toliko me je strah da zaspim da još uvek nisam spavala nakon buđenja u sali danas. Zašto me toliko strah ne znam, ali duša mi spava.

Kurir.rs

Jelena Batos
370290194-841090290728828-5248882337152533499-n-copy.jpg
jelena-batos-3.jpg
nasss-1.jpg