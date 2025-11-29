Slušaj vest

Ćerka Goce Tržan nedavno je proslavila punoletstvo, a od tada je dosta aktivna na društvenim mrežama. Lena Marinković redovno počasti svoje pratioce nekim svojim slikama, a sada je objavila sliku svog partnera. Oni su se nalazili u mračnoj sobi, a dok je ona sedela pored njega on je gledao fudbal na velikom TV ekranu.

Ovo nije prvi put da je Lena pokazala svog partenra, međutim nikada nije otkrivala njegov lik, ali su je mediji uslikali s njim na koncertu njene majke.

Lena Marinković i njen dečko
Ona često deli slike i sa mesta koja posećuju u Beogradu, luksuznih restorana i kafića, a mnogi kažu da su savršen par.

Lena Marinković pozira sa novim dečkom, fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem Foto: Instagram/lenamarinkoviic, Instagram

