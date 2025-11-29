Ćerka Goce Tržan nedavno je proslavila punoletstvo, a od tada je dosta aktivna na društvenim mrežama. Lena Marinković redovno počasti svoje pratioce nekim svojim slikama, a sada je objavila sliku svog partnera. Oni su se nalazili u mračnoj sobi, a dok je ona sedela pored njega on je gledao fudbal na velikom TV ekranu.