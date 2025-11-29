Slušaj vest

Ifluenserka i ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik veoma je aktivna na Instagramu, a o njenom privatnom životu mnogo se spekuliše u javnosti i na društvenim mrežama.

Ela se pre dve godine oprobala u građevini, a jednom prilikom je govorila o svojim zaradama u jednoj emisiji i tada šokirala ciframa, ali onim koje zarađuje od društvenih mreža, a ne posla.

- Od 10.000 do 80.000 evra - rekla je influenserka, na šta je građevinar koji je bio u emisiji ostao bez teksta.

- Pa ja toliko ne mogu godišnje - rekao je, pa dodao da građevinari, ako su dobri, mogu da zarade oko hiljadu i po evra mesečno.

Inače, firme koje se vode na Elu svojevremeno su bile u blokadi, ali je ona rešila taj problem, te je odmah obavestila pratioce.

- Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvek imamo familiju... - napisala je na Instagramu i otkrila zbog koje sume je bila u blokadi:

- Ja bila blokirana za 300 evra, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...".

U blokadi joj je bila i druga firma u njenom vlasništvu, koju ima od 2018. godine, ali nije poznat razlog, niti ga je spominjala u objavama.

Dok je bila u braku sa bivšim suprugom, imala je još jednu firmu, a koja je navodno nakon njihovog razvoda bila u dugu od skoro 26.000 evra.