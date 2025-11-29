Slušaj vest

Ifluenserka i ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, Ela Dvornik veoma je aktivna na Instagramu, a o njenom privatnom životu mnogo se spekuliše u javnosti i na društvenim mrežama.

Ela se pre dve godine oprobala u građevini, a jednom prilikom je govorila o svojim zaradama u jednoj emisiji i tada šokirala ciframa, ali onim koje zarađuje od društvenih mreža, a ne posla.

- Od 10.000 do 80.000 evra - rekla je influenserka, na šta je građevinar koji je bio u emisiji ostao bez teksta.

- Pa ja toliko ne mogu godišnje - rekao je, pa dodao da građevinari, ako su dobri, mogu da zarade oko hiljadu i po evra mesečno.

Ela i Dino Dvornik Foto: Print Screen, Privatna Arhiva

Inače, firme koje se vode na Elu svojevremeno su bile u blokadi, ali je ona rešila taj problem, te je odmah obavestila pratioce.

- Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvek imamo familiju... - napisala je na Instagramu i otkrila zbog koje sume je bila u blokadi:

- Ja bila blokirana za 300 evra, brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će narod preživeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...".

Ela Dvornik na putovanju
Ela Dvornik na putovanju Foto: Printscreen Instagram

U blokadi joj je bila i druga firma u njenom vlasništvu, koju ima od 2018. godine, ali nije poznat razlog, niti ga je spominjala u objavama.

Dok je bila u braku sa bivšim suprugom, imala je još jednu firmu, a koja je navodno nakon njihovog razvoda bila u dugu od skoro 26.000 evra.

Kurir/Telegraf

image1-8.jpg
Screenshot 2025-06-10 090356.jpg
Ela Dvornik na putovanju
img20231026wa0005.jpg