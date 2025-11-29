Slušaj vest

Tiktokerka i bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević tvrdi da ima savršen život u Americi i da se ne opterećuje činjenicom da još nije postala majka.

Dalila, za koju se nedavno spekulisalo da je u drugom stanju, već duže vreme živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa dečkom Markom, koji vozi kamion za selidbe.

Popularnost koju je stekla u rijalitiju Dalila je iskoristila na TikToku od koga danas dobro zarađuje. U jednom od svojih lajvova razgovarala je sa pratiocima koji je često komentarišu njenu prošlost, čime Dragojevićka nije baš oduševljena.

- Šta ja bilo u prošlosti mene apsolutno vše ne interesuje. Da sam želela taj život i dalje bih ga živela. Rešila sam da idem dalje i da se ne osvrćem, hvala Bogu moj život je danas savršen. Imam osobu pored sebe koju volim i koja me voli, imam svoju publiku, porodicu koja je živa i zdrava. Ja da hoću da budem u medijima ja bih jednom rečenicom koju bih izgovorila sada završila na svim portalima. Mene to ne zanima ja sam se toga zasitila - objasnila je Dalila.

Nakon što su joj neki sugerisali da joj za savršenu sliku idiličnog života fali još i beba, a ona je poručila da se time ne opterećuje i da će biti i beba kad Bog to odredi.

- Dete fali još... pa dete će biti kad Bog to bude odredio i ako bude odredio, ne opterećujem se ni sa tim. Sve će doći kad bude trebalo i sve se dešava sa razlogom. Kako je kome suđeno, ne treba dirati nikome u te teme, jer da vam kažem, morate da znate, da te teme ženama mogu biti veoma bolne - zaključila je Dalila.

Podsetimo, Dalila je pre nekoliko meseci javno priznala da se kaje zbog preljube pred kamerama i da to nikada ne bi ponovila.