Šaban Bajramović još nije dobio ulicu u svom rodnom gradu, kako je bilo najavljeno godinu dana nakon njegove smrti. Pevač je rođen u Nišu, gde je i preminuo 2008. godine, nakon borbe s teškom bolešću.

Godinu dana kasnije grad Niš odlučio je da jedan bulevar nosi ime po legendarnom pevaču, međutim, to se stanovnicima bulevara nije svidelo. Uprkos peticijama i protivljenju stanovnika, Šaban je dobio ulicu, ali samo na Gugl mapi. Na terenu, ulica i dalje nosi naziv Južni bulevar, u šta se uverila ekipa Kurira koja je posetila ovaj grad.

Stanovnici se pobunili

Kada smo stigli u grad na jugu Srbije, na Gugl mapi ukucali smo "Ulica Šabana Bajramovića", mapa je to prepoznala i smernicama nas je uputila u deo Niša gde se nalazi. Kad smo stigli, ipak, nismo mogli nigde da pročitamo da smo na pravoj lokaciji, pa smo jednog meštanina, koji je čistio ispred svog dvorišta, pitali da li smo na pravom mestu. On nam je potvrdio, a nakon što smo ga pitali zašto nema table koja pokazuje gde se nalazimo, on nam je otkrio prave razloge, uz molbu da ga ne slikamo i ne snimamo.

- Ovo jeste trebalo da bude ulica koja će nositi njegovo ime, mislim, tako je odlučila opština, ali mi se nismo složili, pa kao što vidite na tablama u ovoj ulici i dalje piše Južni bulevar, i tako će i ostati - započeo je naš sagovornik, a na pitanje zašto na mapi piše ime pevača, a na tablama ne, rekao je:

- Ne postoji nijedan razlog da ova ulica nosi ime po njemu. On ovde nije živeo, ovde ne živi njegova porodica, ovo je samo bila putanja da on prođe kroz ovu ulicu, pa preko ove pruge da pređe i ode u svoju omiljenu kafanu, koja više ne postoji, na tom mestu je sad pumpa. On stvarno nije bio toliko velika ličnost, niti su ga ljudi nešto mnogo voleli u ovom gradu, kao što to pokušavaju da predstave. On je bio pijanac i kockar, uz dužno poštovanje njegovog talenta i karijere, ali kao što sam već rekao, ova ulica nema potrebe da nosi naziv po njemu. Što ulica u kojoj je živeo nije dobila naziv po njemu?

Komšije ga hvale

Mi smo se nakon ovog razgovora uputili u ulicu u kojoj je živeo Bajramović.

S obzirom na to da je bio lep i sunčan dan tokom naše posete, na ulici je bilo mnogo komšija Šabana Bajramovića, koji su hteli da govore o njemu. U toku razgovora saznali smo i da u njegovoj kući već neko vreme niko ne živi jer je i njegova žena Milica nedavno preminula.

- Šaban je bio dobar čovek. Nažalost, i njegova supruga nas je napustila nedavno, pa je kuća sad prazna. Njegova ćerka Žaklina, koja je u Danskoj, održava ovaj dom, pa imamo komšinicu koja radi za njih. Čuva im kuću i vodi računa dok oni nisu tu - počeo je komšija Riki, a na naše pitanje kakav je to problem sa ulicom koja je trebalo da nosi njegovo ime, komšija je imao drugačiji odgovor od prethodnog sagovornika:

- Pa ne znam šta je tu bilo. Kako su meni rekli, stanovnici koji žive tu nisu želeli da menjaju svoje lične karte i dokumenta. Em što ih košta, em zahteva i vreme - to je ono što sam ja čuo, ne znam šta je pravi razlog.

Pitali smo ga i kako se on seća komšije, a on se prisetio i dana kada su kroz njihovu ulicu prošle najveće muzičke zvezde bivše Jugoslavije.

- Ovom ulicom su zbog njega prošla najveća imena i zvezde. Goran Bregović, Emir Kusturica, Šaban, Džej, volele su ga kolege - rekao nam je Riki.

Kako smo mogli da primetimo, Bajramovićeva kuća, iako neko vreme niko ne živi u njoj, u odličnom je stanju, a devojka po imenu Marijana, koja brine o domaćinstvu, otkrila nam je da Šabanova ćerka sve to održava iako živi daleko.

- Ja već neko vreme vodim računa o njihovoj kući, a pomagala sam i teta Milici dok je bila živa. Ćerka Žaklina ne dozvoljava da njeno porodično gnezdo propada, pa je tražila nekog ko će održavati domaćinstvo i eto ta uloga je pripala meni. Znam da Žaklina planira da se vrati ovde jednog dana - rekla nam je Marijana.

Mi smo uspeli da stupimo u kontakt sa Šabanovom ćerkom, a šta nam je ona rekla, kao i razgovor s njegovim gitaristom Sašom Barcićem, možete pogledati danas u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji u 15 časova.