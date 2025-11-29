Slušaj vest

Pre nedelju dana u Severnoj Makedoniji priveden je Aca Lukas. Strasti oko tog događaja se i dalje ne smiruju, a sada se tim povodom oglasio i njegov kolega Darko Lazić.

- Malo sam ispratio preko društvenih mreža, ali ne znam tačno o čemu se radi, pretpostavljam da su u pitanju radne dozvole. U suštini – neki traže radne dozvole, a neki ne. Sve zavisi od organizacije, kakva je organizacija. To apsolutno nema veze sa pevačima. Tako da, verovatno je neki nesporozum u organizaciji, jer ja smatram da je Aca Lukas jedan od najvećih profesionalaca. Mislim da nije njegova krivica - rekao je darko u emisiji "Stars specijal".

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Stock/Časlav Vukojičić, Pritnscreen/tiktok/kafansko.vece, Privatna Arhiva

Podsetimo, policija je upala u klub u Kavadarcima tokom Lukasovog nastupa. Odveli su ga u stanicu gde je dao izjavu. veliki broj njegovih fanova se okupilo i tražilo da odmah bude pušten.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ide dalje Foto: Printscreen Instagram, Instagram

On se oglasio o ovoj neprijatnoj situaciji i istakao da je priveden na pravdi boga, a onda i saopštio da je u dogovoru s producentom sašom Mirkovićem rešio da sav prihod od koncerta u Skoplju donira porodicama stradalih u jezivom požaru u Kočanima.

Šta je sve Darko ispričao i na koja je sva pitanja dao odgovor možete pogledati u nedelju, 30. novembra, u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji u 15 sati.