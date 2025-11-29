Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz, inače reper i pobednik "Elite 8", tokom učešća u rijalitiju započeo je, ali je i završio odnos sa Anđelom Đuričić! Naime, oni su odnos nastavili i u spoljnom svetu, ali se sada na mrežama digla kuka i motika da su njih dvoje raskinuli!

Od prvog dana "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, mesec dana se trudio da osvoji i skine "zid" Anđele Đuričić, s obzirom na to da je ona jedina devojka koja mu se dopadala, a nakon toga, njih dvoje su mesec dana svoju vezu krili od ukućana. Osam meseci borbe, suza, ali i velike ljubavi, nije bilo dovoljno da opstanu do samog kraja, te su tako ipak raskinuli pred kraj rijalitija.

Kako je Gastoz odneo pobedu, a Anđela drugo mesto u spektakularnom superfinalu "Elite 8", njih dvoje su nastavili da se viđaju, ali je ubrzo raskrinkano da su se pomirili. Te tako, Anđela je došla kod Gastoza u stan, te su tako živeli zajedno i delili sa fanovima mnogo zajedničkih momenata.

Fanovi sve razotkrili

Takođe, Anđela je učestvovala u jednom Gastozovom projektu, tačnije, reč je o pesmi sa Vanjom Mijatović koju je Gastoz snimio, dok se Anđela nalazi u spotu.

Sada, na mrežama je zavladala opšta panika među fanovima, kada su primetili da su se Anđela i Gastoz otpratili. Naime, kada se uđe u Gastozov profil, jasno se vidi da on ne prati Anđelin zvanični profil na ovoj društvenoj mreži.

Kada se uđe u Anđelin profil, jasno se može videti da ne prati Gastozov zvanični profil, već prati samo zajedničku podršku što, sudeći po komentarima, uliva nadu fanovima da se ništa specijalno među njima nije dogodilo. Da li je reč o raskidu ili o nečemu drugom, ostaje nam da saznamo.

Do puštanja ove vesti, ni Gastoz ni Anđela se nisu javljali na svoje brojeve telefona, kako bi potvrdili ili pak, demantovali ove navode za domaće medije.

