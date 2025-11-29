Slušaj vest

Pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je aprila 2021. godine, a iako tokom karijere nikada nije imao nijedan skandal, to se desilo upravo nakon njegove smrti u njegovoj porodici i to zbog podele imovine.

Tozovac je odrastao u Kraljevu, a jednom prilikom mediji su posetili njegov porodični dom gde su zatekli tužan prizor - potpuno urušena kuća i dvorište zaraslo u korov.

Kako se pisalo, prozori su bili polomljeni, te su se videle pocepane zavese, dok su oronuli zidovi bili išareni grafitima.

- Ovde je, kako se priča u kraju, živeo Tozovac. Ne razumem zašto se ovo ne obnovi. Greota je! Koliko je on dao muzici, a pogledajte šta je ostalo... - pričao je jedan od starijih meštana.

Kuću niko ne posećuje - Kad sam bio mali, pričali su mi da se ovde igrao mali Toza. A sad, samo napušteni psi i mačke. Oni jedini još dolaze ovde. Nekad je bio život, sad je pustoš - pričao je.

I dok je kuća u njegovom zavičaju zaboravljena, Tozovac je imao još nekoliko nekretnina oko kojih je nastao haos među njegovom udovicom Emilijom i sinovima.

On je u svom vlasništvu imao kuću na Voždovcu u kojoj je do smrti živeo sa Emilijom, kao i još dva stana, dok je na bankovnom računu ostavio više stotina hiljada evra koja je za života stekao. Kako je zbog toga svega nastao razdor među njegovim najmilijima, stigli su do suda.

Emilija je pred sudom navodila sa se Živkovićev sin iz Amerike godinama nije javljao, a da je drugi sin iz Srbije imao loše odnose sa ocem, tako što ga je ponižavao i omalovažavao.

Na kraju je ipak Emilija, sa kojom je Tozovac proveo zadnjih 40 godina popustila i predložila da se podeli jedan stan sa sinovima. To je značilo da jedna polovina da pripadne njoj, a druga Tozovčevim sinovima iz Srbije i Amerike.

Na kraju je pravda zadovoljena tako što je Emilija u nasledstvo dobila kuću na Voždovcu, a jedan stan od dva stana je pripao sinu iz Srbije.

