Slušaj vest

Danas svi govore o tome kako je pevačica Ana Nikolić objavila je snimak iz vile kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a u prvom planu bile su njene gole grudi.

Ana Nikolić pokazala grudi Foto: Pr

A svi su zaboravili njen najveći blam

Najveći blam

Dogodi se da Ana zaboravi na neke pesme koje je davno snimila pa da tom prilikom doživi blam.

"Ja ne volim da forsiram samo svoje pesme, želim da publika ode kući zadovoljna pa volim da mešam i tuđe.. .U Hrvastskoj moram... U početku sam bila nespremna, ali oni traži neke moje pesme na koje sam i sama zaboravila, tako da sam se ja u jednom trenutku pitala "Ko peva to?" Totalno su me zbunili", rekla je Ana jednom prilikom

Ona je nakon tog koncerta u Puli otputovala na Tajland, ali i prokomentarisala tadašnje aktuelno ispitivanje estrade u poreskoj upravi.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Print Screen

"Vidim da je medijima ta tema zanimljiva. Ja sam stava da svaka država treba biti uređena te i poreski sistem koji ne isključuje ni estradu, ali mislim da ne treba da bude toliko medijski ispraćeno . Ja svoj posao radim najbolje što umem, ali i država treba da radi svoj posao", rekla je Nikolićeva tih godina.

Pogledajte dodatni snimak: