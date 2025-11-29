Slušaj vest

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić svojevremeno je otkrila da je napisala testament, kao i da će sve što je stekla tokom 50 godina karijere ostaviti svom bratancu Radisavu.

"Trošim svoj novac, zašto je to bilo čiji problem?"

Pevačica Lepa Lukić istakla je jednom prilikom da u penziji ne troši novac na luda putovanja i izlaske, te joj je kockanje jedan vid zabave.

Poznata dama je priznala da nema problem sa ovim porokom, ali da je mnogi osuđuju.

- Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu - priča je Lepa, pa dodala:

- Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica.

Troši pare na garderobu

Nije tajna da Lepa mnogo novca troši na garderobu, a priznaje da će uskoro morati da dopuni svoja četiri amarička plakara.

- Četiri regala imam, ona američka. Sve živo od garderobe mi je islikano. Sad ću morati sve ponovo da kupujem. Poklanjam svoje stare stvari - jasna je pevačica.

Na konstataciju da njega koleginica Lepa Brena staru odeću poklanja zaposlenim radnicama na "Grandu" i koleginicama, kraljica narodne muzike ima spreman odgovor.

- Koleginica može da kupi, poklanjam sirotinji - zaključila je ona.

