Bane Mojićević večeras će održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu.

U MTS dvorani zapevaće pred publikom koja ga verno prati već više od dvadeset godina i jedva čeka da sa njim otpeva njegove najveće hitove.

Među prvima koji su stigli na koncert bili su Banetovi roditelji, izuzetno elegantni i međusobno usklađeni. Na njihovim licima jasno se video ponos zbog svega što je njihov sin postigao tokom duge i uspešne karijere.

Majka mu potpisala prvi ugovor

Prisećajući se početaka, otkrili su kako je izgledao trenutak kada je Bane odlučio da se prijavi za „Zvezde Granda“ pre više od dve decenije:

– Nije nam rekao na vreme. Prijavio se, a mi smo to naknadno saznali... Tek onda nam je rekao da je već bio na takmičenju i da je prošao dalje – prisetio se otac.

Majka je uz osmeh dodala da je i ona imala važnu ulogu u sinovljevom startu:

– Bane je tada imao 17 i po godina, a prvi ugovor za Grand u njegovo ime potpisala sam upravo ja – ispričala je ponosno.

Roditelji su otkrili da se nisu mešali u odluku o tome kada će Bane održati svoj prvi solistički koncert:

– Prepustili smo njemu da proceni kada je pravi trenutak – rekli su, dodajući da su mu poželeli da bude opušten, srećan, zadovoljan i svoj, uz poruku da su oni uvek uz njega.

Priznali su i da je u publici i njegova bivša supruga Milica sa decom, sa kojom je ostao u dobrim odnosima zbog porodice. Takođe, otkrili su da je prisutna i Tanja Savić, koja je došla da mu pruži podršku, a Bane to još uvek ne zna – biće mu, kažu, lepo iznenađenje.

