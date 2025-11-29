BIVŠA ŽENA BANETA MOJIĆEVIĆA STIGLA NA NJEGOV PRVI KONCERT! Pozdravila sa pevačevim roditeljima, pa zablistala pred kamerama (VIDEO)
Bane Mojićević večeras održava svoj solistički koncert u MTS dvorani u Beogradu.
Ovo je prvi put da će pevač nastupiti pred publikom koja njegov koncert očekuje već više od dvadeset godina.
Među prvima su stigli Banetovi roditelji, ponosni i vidno uzbuđeni zbog njegovog velikog trenutka.
Posebnu pažnju privukla je i njegova bivša supruga Milica, koja je sa decom došla da mu pruži podršku, budući da su ostali u korektnim odnosima.
Pozdravila se sa njegovim roditeljima
Bila je elegantna i dobro raspoložena, a srdačno se pozdravila i sa Banetovim roditeljima.
Roditelji prvog pobednika „Zvezda Granda“ naglasili su da su ponosni na sve što je njihov sin postigao tokom karijere.
Sala je popunjena do poslednjeg mesta, a publika nestrpljivo očekuje početak koncerta i atmosferu punu emocija.
Pogledajte dodatni snimak: