Bane Mojićević večeras održava svoj solistički koncert u MTS dvorani u Beogradu.

Ovo je prvi put da će pevač nastupiti pred publikom koja njegov koncert očekuje već više od dvadeset godina.

Među prvima su stigli Banetovi roditelji, ponosni i vidno uzbuđeni zbog njegovog velikog trenutka.

Posebnu pažnju privukla je i njegova bivša supruga Milica, koja je sa decom došla da mu pruži podršku, budući da su ostali u korektnim odnosima.

Pozdravila se sa njegovim roditeljima

Bivsa zena Baneta Mojicevica Izvor: Kurir

Bila je elegantna i dobro raspoložena, a srdačno se pozdravila i sa Banetovim roditeljima.

Roditelji prvog pobednika „Zvezda Granda“ naglasili su da su ponosni na sve što je njihov sin postigao tokom karijere.

Sala je popunjena do poslednjeg mesta, a publika nestrpljivo očekuje početak koncerta i atmosferu punu emocija.

Zvezde Granda.jpg
Prvi koncert Baneta Mojićevića
Bane Mojićević Milica Mojićević
Bane Mojićević

intervju Bane Mojicevica Izvor: Kurir