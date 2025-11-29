Slušaj vest

Bane Mojićević večeras održava svoj prvi koncert u MTS dvorani u Beogradu.

Posle više od dve decenije karijere, odlučio je da publici u glavnom gradu priredi veče puno emocija i svojih najpoznatijih pesama.

Pevač nije krio oduševljenje pred početak i otkrio je kako se oseća:

– Dočekao sam i ovaj trenutak, divan povod da se družimo i uživamo u pesmama koje sam snimio. Radimo neku retrospektivu. Nemam tremu, ni sada je nemam. Okružen sam saradnicima i prijateljima, jeli smo, pili, odmorio sam se i spreman sam – rekao je Bane.

Priseteći se početaka i potpisivanja prvog ugovora, dodao je:

– Nisam tada bio punoletan pa je neko morao da potpiše. Tata se malo sklonio, nije bio siguran, a mama je rekla: „Trošićemo moju crkavicu, ne brini.“ Nisamo znali šta te klauzule znače, ali to je bio jedini put da dođemo do javne scene.

Bane je potvrdio da će večeras među publikom biti i njemu bliski ljudi, uključujući i devojku:

– Nije htela da sedi u prvom redu iako smo joj sačuvali mesto. Kaže da će joj biti prijatnije malo dalje.

Govoreći o tome da li će se na koncertu pojaviti i kolege iz prve postave „Zvezda Granda“, rekao je:

– Ne znam još, ostalo je da se jave meni ili organizatorima. Nadam se da će bar polovina doći, ako ne svi. Aleksandra Bursać mi je poslala poruke podrške, sprečena je da dođe, ali mi je to dovoljno.

Na kraju se osvrnuo na reči svoje majke, koja je istakla da je ostao dostojanstven kroz sve godine karijere:

– Ako mama kaže, onda joj treba verovati. Mislim da jesam. To mi je najveća pobeda – lična, moralna i ljudska. Ostao sam veran sebi i vrednostima iz kuće.

