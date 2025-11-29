Slušaj vest

U MTS dvorani u Beogradu večeras se održava dugo očekivani solistički koncert Baneta Mojićevića.

Karte su rasprodate u rekordnom roku, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Bane se pojavio na sceni u elegantnom izdanju, vidno raspoložen i spreman da podeli veče puno emocija sa publikom.

Na ekranu ide snimak njegove pobede u Zvezdama Granda

Pocetak Banetovog koncerta

Koncert je otvorio svojim poznatim hitom „Ostavi me neće boleti“, što je publika dočekala ovacijama. Pre izvođenja pesme pušten je i snimak njegove pobede iz 2004. godine, koji je izazvao snažan aplauz i probudio nostalgiju kod prisutnih.

Bane nije krio ponos zbog svog prvog velikog uspeha, koji mu je tada otvorio vrata u karijeru koju je tokom godina gradio sa puno truda i posvećenosti.

Nakon uvodnog dela, nastavili su da se nižu njegovi brojni hitovi koje već generacijama slušaju i mlađi i stariji obožavaoci.

Posebna gošća

Gosca na Banetovom koncertu je Ivana Milojevic

Poseban trenutak večeri biće i gostovanje lepe Ivane Milojević, koja će se pridružiti Banetu na sceni i upotpuniti ovo posebno muzičko veče.

