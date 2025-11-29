BANE MOJIĆEVIĆ POČEO KONCERT U PREPUNOJ DVORANI! Ona mu je specijalna gošća
U MTS dvorani u Beogradu večeras se održava dugo očekivani solistički koncert Baneta Mojićevića.
Karte su rasprodate u rekordnom roku, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Bane se pojavio na sceni u elegantnom izdanju, vidno raspoložen i spreman da podeli veče puno emocija sa publikom.
Na ekranu ide snimak njegove pobede u Zvezdama Granda
Koncert je otvorio svojim poznatim hitom „Ostavi me neće boleti“, što je publika dočekala ovacijama. Pre izvođenja pesme pušten je i snimak njegove pobede iz 2004. godine, koji je izazvao snažan aplauz i probudio nostalgiju kod prisutnih.
Bane nije krio ponos zbog svog prvog velikog uspeha, koji mu je tada otvorio vrata u karijeru koju je tokom godina gradio sa puno truda i posvećenosti.
Nakon uvodnog dela, nastavili su da se nižu njegovi brojni hitovi koje već generacijama slušaju i mlađi i stariji obožavaoci.
Posebna gošća
Poseban trenutak večeri biće i gostovanje lepe Ivane Milojević, koja će se pridružiti Banetu na sceni i upotpuniti ovo posebno muzičko veče.
Pogledajte dodatni snimak: