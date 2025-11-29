ANJA BLA UPECALA MILIONERA? Nije šećerni tatica već prelepi mladić sa isklesanim telom: Ova FOTKA ih odala
Popularna influenserka Anja Bla ponovo je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je strani fitnes milioner, Majk Terston (Mike Thurston), objavio fotografiju koja je raspalila glasine o njihovom emotivnom odnosu! Iako su ranije tvrdili da su samo prijatelji, fanovi su ubeđeni da je ova objava potvrdila romansu!
Nakon što se Anja Bla zvanično preselila u Dubai i posvetila razvijanju fitnes biznisa, u njenim klipovima se često pojavljivao Majk Terston, poznati fitnes influenser i milioner, zbog čega su pratioci neprestano spekulisali da između njih postoji nešto više od prijateljstva.
Iako se Majk u poslednje vreme nije pojavljivao u Anjinim objavama, on je sam izazvao pravu lavinu reakcija na svom Instagram profilu. Naime, Majk Terston je objavio karusel fotografija, a na jednoj od njih u prvom planu je bila – Anjina mačka, Tedi!
Ko je zgodni Majk?
Majk Terston je poznati britanski fitnes influenser, preduzetnik i trener, koji je izgradio globalno prepoznatljiv brend u svetu fitnesa. Osnivač je platforme za trening i aplikacije THRST, čime je stekao značajno bogatstvo i ugled (zbog čega se i pominje kao "milioner" u medijima).
