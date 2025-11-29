Slušaj vest

Popularna influenserka Anja Bla ponovo je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je strani fitnes milioner, Majk Terston (Mike Thurston), objavio fotografiju koja je raspalila glasine o njihovom emotivnom odnosu! Iako su ranije tvrdili da su samo prijatelji, fanovi su ubeđeni da je ova objava potvrdila romansu!

Nakon što se Anja Bla zvanično preselila u Dubai i posvetila razvijanju fitnes biznisa, u njenim klipovima se često pojavljivao Majk Terston, poznati fitnes influenser i milioner, zbog čega su pratioci neprestano spekulisali da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Iako se Majk u poslednje vreme nije pojavljivao u Anjinim objavama, on je sam izazvao pravu lavinu reakcija na svom Instagram profilu. Naime, Majk Terston je objavio karusel fotografija, a na jednoj od njih u prvom planu je bila – Anjina mačka, Tedi!

Ko je zgodni Majk?

Majk Terston je poznati britanski fitnes influenser, preduzetnik i trener, koji je izgradio globalno prepoznatljiv brend u svetu fitnesa. Osnivač je platforme za trening i aplikacije THRST, čime je stekao značajno bogatstvo i ugled (zbog čega se i pominje kao "milioner" u medijima).

