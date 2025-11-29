Slušaj vest

Jelena Karleuša nedavno je ispričala anegdotu sa jednog davnog događaja, tvrdeći da joj je Toni Cetinski, dok je večerala, dobacivao zvuke „ks, ks“ kako bi joj privukao pažnju, a zatim joj navodno predložio da odu do apartmana.

Pevačica je rekla da ga je tada „kulturno odbila“.

Toni burno reagovao na pitanje o Karleuši

Njena izjava izazvala je veliku medijsku pažnju, pa se sada oglasio i Toni Cetinski. Za Kurir je kratko poručio da je celo njeno prepričavanje „loš pokušaj“, dodajući da nema potrebu da to komentariše. Na pitanje o eventualnoj saradnji sa Karleušom, rekao je da mu duet s njom nikada ne bi bio opcija, navodeći da bi pre snimio pesmu sa Jakovom Jožinovićem.

– Možda sam ovako naglo odbio Karleušu, jer ja volim sarađivati sa pevačima, volim pevače – naveo je Cetinski.

Karleuša mu oštro odgovorila

Nakon njegovog odgovora, Karleuša se oglasila na svom Fejsbuk profilu i oštro mu uzvratila, poručivši da je on, kako tvrdi, taj koji je „odbijen“, te dodala provokativan komentar na njegov račun.

– Karleuša je odbila tebe pa si malo ljut, a i ona voli samo sa pevačima, ne sa ubicama

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

Ova razmena poruka izazvala je novu raspravu na društvenim mrežama, a sukob dvoje pevača ponovo je postao glavna tema u regionalnim tabloidima. Ako želiš, mogu napisati i neutralniju ili oštriju verziju teksta, u zavisnosti od stila koji želiš.

Pogledajte dodatni snimak: