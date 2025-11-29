Slušaj vest

Pevačica Barbara Bobak i pevač Sloba Radanović ostaće zadržani na aerodromu u Geteburgu. Pevač se ovim povodom oglasio na svom profilu na Instagramu i otkazao nastup u Švedskoj, a sada se oglasila i Barabara Bobak.

Naime, Barbara je otkrila sa čime su se suočili, pa je sada odgovorila na pitanje jednog od pratilaca da li zna razlog zadržavanja:

- Apsolutno ništa nije naša krivica. Mi smo imali svu potrebnu dokumentaciju, pozivna pisma, dozvole od policije...Policajci su na svoju ruku naveli neku nepostojeću firmu da nas je angažovala i izgleda je oko toga nastao čitav problem. Niko sa autoritetom nije došao da nas sasluša, samo službenici sa pasoških šaltera koji nas šetaju tamo-vamo zaglavljeni smo u međuzoni (što automatski znači da ni ambasada ne može da nam pomogne) bez stvari, bez mesta na kom možemo da jedemo, bez kreveta, drugim rečima krše nam se ljudska prava na mnogo osnova, prvenstveno jer mi ništa nismo krivi i to nam je i rečeno. I ne možemo da odemo odavde dok ne pronađemo direktan let za destinaciju van Šengena - napisala je Barbara.

"Dobili smo zabranu izlaska, ne možemo da se vratimo u Srbiju"

Naime, Sloba Radanović se takođe oglasio na svom profilu na Instagramu i otkrio da će večeras spavati na aerodromu, na kojem je inače već više od 12 sati.

"Društvo, definitivno ništa od nastupa u Getebergu večeras, ostajemo na aerodromu, ne možemo da izađemo sa aerodroma uopšte. Dobili smo zabranu izlaska ne možemo bukvalno da mrdnemo odavde, ovde su nas smestili, ovde spavamo. Ne možemo ni da se vratimo u Srbiju letom koji nam je bio zakazan sutra u Malmeu, nego moramo da se vratimo u Srbiju iz neke zemlje koja nije u Šengenu, sutra ćemo da vidimo kako uopšte možemo da se vratimo u Srbiju i da li možemo, a večeras spavamo ovde. Nije do nas ništa, mi smo sve ispoštovali, sve papire smo imali i celu dokumentaciju, jednostavno organizator nije na nekom spisku u nekom migracionom zavodu, nemam pojma i zbog toga ne možemo da uđemo u Švedsku, tako da eto da znate" - rekao je Sloba.

