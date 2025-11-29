Slušaj vest

Folk zvezda Tanja Savić dokazala je večeras na koncertu svog kolege iz prve generacije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Baneta Mojićevića, šta znači kolegijalnost i pravo prijateljstvo.

Naime, kada je dobila poziv od kolege da se pojavi kao gost na koncertu, Tanja rekla je da ne može da dođe, a to je učinila kako bi iznenadila kolegu.

Tanja Savić gošća na koncertu Baneta Mojićevića

Muzička zvezda je u tajnosti sa Banetovim saradnicima priredila iznenađene, a pevač o tome nije znao ništa.

Kasnije je stigla na koncert kako je Bane ne bi video, a otkazala je sve obaveze kako bi se večeras pojavila kod kolege i prijatelja.

Tanja Savić gošća na koncertu Baneta Mojićevića

Tanja je rešila da iznenadi Baneta i da se pojavi na koncertu, a kada je Bane video Tanju savladale su ga emocije.

•⁠ ⁠Ovo je moja drugarica, saborac od naših samih početak - rekao je Bane pred prisutnom publikom u dvorani.

Bane je koleginicu i prijateljicu izveo na binu, a Tanja je pozdravila publiku i odmah odgovorila Banetu:

Tanja Savić gošća na koncertu Baneta Mojićevića

•⁠ ⁠Ti znaš koliko ja tebe volim, jer smo zajedno počeli, ovo je nešto najmanje što sam mogla da učinim za tebe, jer smo zajedno krenuli u naše estradne karijere.

Ona je bez probe sa bendom otpevala “Zlatnik” i dovela je atmosferu do usijanja.

Tanja je i ovim gestom još jednom dokazala koliko poštuje kolege i uzvatila je Banetu gostovanje, on je naime bio jedan od njenih gostiju na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.

Kako je izgledalo iznenađenje koje je Tanja priredila Banetu, pogledajte u videu ispod:

Tanja Savic specijalna gosca na Banetovom koncertu i molim te bar jedan printscreen Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: