Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović od pola 9 prošlog jutra zaglavljen je na aerodromu, te sinoć nije mogao da održi svoj zakazani nastup u Švedskoj.

Jelena Radanović, pojavila se prošle noći na koncertu Baneta Mojićevića, a za medije otkrila je detalje drame na aerodromu, te navela da će njenog supruga deportovati danas za Srbiju.

Slobu će deportovati

- Sloba je nervozan jako. Neće ići u Švedsku. Mislim da će ih deportovati sutra za Srbiju. Ne znam šta se desilo. Oni imaju razne dozvole, povratne karte. Rekli su im da im neće lupiti zabrane za evropsku uniju, jer je sve u redu, al i da ih neće pustiti u zemlju, jer ipak nešto nije u redu, verovatno organizacija.

1/8 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

- Na aerodormu provodi vreme slično kao kod kuće, leži. Imali smo video poziv. Ništa im nisu dali da jedu i piju, kuka zbog toga. Sad su ih odveli, do nekog aparata da sami kupe čips koji ima 26 grama.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: