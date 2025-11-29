Slušaj vest

Borislav Terzić Terza rekao je u rijalitiju da je bio intiman sa Teodorom Delić dok je ona bila u bezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada su opet pale teške reči.

- Je l' si imao s**s sa mnom ili ne? - upitala je Teodora.

- To ću na sudu da pokažem da li sam, ili nisam - dodao je Terza.

- Nisi, izbegavaš odgovor - kazala je Teodora.

Tvrdio da su bili intimni u kolima

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

U rijalitiju "Zadruga 9 Elita" nastao je opšti haos pre par dana kada je Borislav Terzić Terza rekao intimne odnose u kolima sa Teodorom Delić dok je Nenad Macanović Bebica bio u emisiji.

Bebicu je ovo povredilo, nakon Teodorine izdaje sa Filipom Đukićem, ovo je doživeo kao dosipanje soli na ranu.

Tokom žustre rasprave, koja je umalo prerasla u fizički obračun između njega i Nenada Macanovića, Terza je otkrio da je letos bio intiman sa Teodorom, dok je Bebica gostovao u emisiji "Narod pita".

- Tek ću da te j**em. Boro, da li se sećaš ono što si rekao za prodavnicu? Ti ćeš mala dr**o, j**em i tebe i njega i nju. Dr*lje jedne izdrkane i izj*bane. P**ite mi k**ac. K**ao sam te dok je Bebica bio u "Narod pita"- vikao je Terza, a zatim se zaleteo na Bebicu.

Miki Dudić i Mina Vrbaški pokušavli su da ga obuzdaju, a u sobu je uletelo i obezbeđenje.

- J**em tebe i f**u ovu malu, ja sam na njoj k**ac tresao. Ja sam nju j*bao dok si ti bio u "Narod pita". Ja sam te j*bao, dr*ljo mala. K**vu si doveo u kući, kako ti je mama rekla? - urlao je Terza.

Nakon što je Bebica pokušao da odbrani bivšu verenicu i ona mu je odbrusila.

- Nenade, ti mene ne treba da braniš i ne zanimaš me - umešala se Teodora, a onda Terzi poručila da će da se kaje zbog svojih reči.

Pogledajte dodatni snimak: