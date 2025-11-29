TEODORA I TERZA NE MOGU DA SE DOGOVORE DA LI SU SPAVALI ZAJEDNO! Krenula svađa epskih razmera: Sve ćeš dokazati na sudu
Borislav Terzić Terza rekao je u rijalitiju da je bio intiman sa Teodorom Delić dok je ona bila u bezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada su opet pale teške reči.
- Je l' si imao s**s sa mnom ili ne? - upitala je Teodora.
- To ću na sudu da pokažem da li sam, ili nisam - dodao je Terza.
- Nisi, izbegavaš odgovor - kazala je Teodora.
Tvrdio da su bili intimni u kolima
U rijalitiju "Zadruga 9 Elita" nastao je opšti haos pre par dana kada je Borislav Terzić Terza rekao intimne odnose u kolima sa Teodorom Delić dok je Nenad Macanović Bebica bio u emisiji.
Bebicu je ovo povredilo, nakon Teodorine izdaje sa Filipom Đukićem, ovo je doživeo kao dosipanje soli na ranu.
Tokom žustre rasprave, koja je umalo prerasla u fizički obračun između njega i Nenada Macanovića, Terza je otkrio da je letos bio intiman sa Teodorom, dok je Bebica gostovao u emisiji "Narod pita".
- Tek ću da te j**em. Boro, da li se sećaš ono što si rekao za prodavnicu? Ti ćeš mala dr**o, j**em i tebe i njega i nju. Dr*lje jedne izdrkane i izj*bane. P**ite mi k**ac. K**ao sam te dok je Bebica bio u "Narod pita"- vikao je Terza, a zatim se zaleteo na Bebicu.
Miki Dudić i Mina Vrbaški pokušavli su da ga obuzdaju, a u sobu je uletelo i obezbeđenje.
- J**em tebe i f**u ovu malu, ja sam na njoj k**ac tresao. Ja sam nju j*bao dok si ti bio u "Narod pita". Ja sam te j*bao, dr*ljo mala. K**vu si doveo u kući, kako ti je mama rekla? - urlao je Terza.
Nakon što je Bebica pokušao da odbrani bivšu verenicu i ona mu je odbrusila.
- Nenade, ti mene ne treba da braniš i ne zanimaš me - umešala se Teodora, a onda Terzi poručila da će da se kaje zbog svojih reči.
Pogledajte dodatni snimak: