Andreas Marinović (25) iz Salzburga bio je naredni takmičar koji je pevao pesmu "Pazi šta ćeš da poželiš" koju u originalu izvodi Jašar Ahmedovski.

On je dobio "Da" od Desingerice, Viki Miljković i Jelene Karleuše.

- Nisam dala glas jer je potpuno isto pevao i prvu i drugu pesmu, sigurna sam da ćeš to promeniti uz dobrog mentora - rekla je Zorica.

- Ja bih ti sigurno dao glas, iz jednog razloga nisam, imam Ognjena koji je sličan tebi, pa da se ukrstite i muzički izmirite u nekom narednom krugu - rekao je Bosanac.

- Posmatrala sam te, gledala sam izbor pesama, da li ti sto posto ne vidiš - pitala je Jelena.

- Ne vidim, vidim samo svetlo i tamno, tri posto vidim - rekao je Andreas.

- Ja mislim da ti šuri vokal, malo ti fali kretanja, sa mnom ćeš to da odradiš. Ovaj momak može da kida, da l' vidi, ne vidi to će da bude bomba - rekao je Desingerica.

Andreas je izabrao Viki Miljković.

