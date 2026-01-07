SLABOVIDI MOMAK RAZVALIO NASTUPOM U PINKOVIM ZVEZDAMA! Žiri se raspametio, pljuštali pozitivni komentari, a onda je nju izabrao za mentora
Andreas Marinović (25) iz Salzburga bio je naredni takmičar koji je pevao pesmu "Pazi šta ćeš da poželiš" koju u originalu izvodi Jašar Ahmedovski.
On je dobio "Da" od Desingerice, Viki Miljković i Jelene Karleuše.
- Nisam dala glas jer je potpuno isto pevao i prvu i drugu pesmu, sigurna sam da ćeš to promeniti uz dobrog mentora - rekla je Zorica.
- Ja bih ti sigurno dao glas, iz jednog razloga nisam, imam Ognjena koji je sličan tebi, pa da se ukrstite i muzički izmirite u nekom narednom krugu - rekao je Bosanac.
- Posmatrala sam te, gledala sam izbor pesama, da li ti sto posto ne vidiš - pitala je Jelena.
- Ne vidim, vidim samo svetlo i tamno, tri posto vidim - rekao je Andreas.
- Ja mislim da ti šuri vokal, malo ti fali kretanja, sa mnom ćeš to da odradiš. Ovaj momak može da kida, da l' vidi, ne vidi to će da bude bomba - rekao je Desingerica.
Andreas je izabrao Viki Miljković.
