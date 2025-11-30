Slušaj vest

Svako snimanje emisije Pinkove zvezde izazove neki haos između članova žirija, pa tako je bilo i ove subote, a glavni akter je naravno bio Dragomir Despić Desingerica, koji je svojim ponašanjem opet uznemirio i iznervirao Zoricu Brunclik.

On je poznat po tome da ne daje kolegama da mnogo govore, pa im se često meša u komentarisanju takmičara, a to najviše iznervira Zoricu, koja je već nekoliko puta napustila snimanje zbog Despića.

Despić poručio Zorici da ima veći honorar

Nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

1/6 Vidi galeriju Na muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" došlo je do napetog sukoba između Zorice Brunclik i Dragomira Despića Foto: Printscreen

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

- odbrusio joj je Desingerica.

1/6 Vidi galeriju Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

- Završila sam - poručila je Zorica.