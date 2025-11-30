Slušaj vest

Svako snimanje emisije Pinkove zvezde izazove neki haos između članova žirija, pa tako je bilo i ove subote, a glavni akter je naravno bio Dragomir Despić Desingerica, koji je svojim ponašanjem opet uznemirio i iznervirao Zoricu Brunclik.

On je poznat po tome da ne daje kolegama da mnogo govore, pa im se često meša u komentarisanju takmičara, a to najviše iznervira Zoricu, koja je već nekoliko puta napustila snimanje zbog Despića.

Despić poručio Zorici da ima veći honorar

Nakon nastupa Laure Samardžije u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica. Reper je izašao na binu pa je odatle komentarisao takmičarku, što je Zoricu Brunclik izbacilo iz takta.

Na muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" došlo je do napetog sukoba između Zorice Brunclik i Dragomira Despića Foto: Printscreen

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budvu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

 - odbrusio joj je Desingerica.

Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

- Završila sam - poručila je Zorica.

Kurir.rs

