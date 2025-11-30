Slušaj vest

Mnoge današnje starlete "pekle su zanat" po ugledu na nekadašnje izuzetno popularne lepotice, od kojih se prva još sedamdesetih probila i Latinka Meri Cakić. Svojevremeno, bila je poznata kao "Lutka sa naslovne strane" Bore Čorbe, pa su kružile priče da je roker baš njoj posvetio tu pesmu.

Ona je sedamdesetih bila takva devojka, da gde god da se pojavi svaki muškarac se okretao za njom. Kako je jednom pričala njena lepota ju je ponekad koštala mira.

Sada, nakon toliko godina mediji su uspeli da snime Meri u jednoj dvorani u Beogradu. Na sebi je imala bundu, karirani šešir i ogroman šal, pa je retko ko mogao da je prepozna.

1/3 Vidi galeriju Ovako danas izgleda prva starleta Srbije Foto: Printscrean

Bivša manekenka iz spota je zadržala lepotu, osmeh i eleganciju, a mnogi su je poistovećivali sa pesmom misleći da je njoj posvećena.

Bora Čorba je čuvao od udvarača

Meri je jednom prilikom za Kurir ispričala kako je upoznala Boru u jednoj beogradskoj kafani:

- Tu smo se okupljali, jednom sam se ja tu našla, sedela za susednim stolom. Prišao mi je neki Aca, koji je bio poznati alkoholičar i narkoman, i udara me nečim po glavi. Bora je kriknuo i rekao "Ne, Aco, ona je pod mojom zaštitom!" Hvala pokojnom Bori što sam uvek bila zaštićena.