Slušaj vest

Elena Karaman, dizajnerka enterijera i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, pokazala je detalje svog raskošnog imanja na Kosmaju. Elena je snimala dvorište sa bazenom i sneg koji je padao, a potom i unutrašnjost raskošne vile.

Na ovakvom domu bi joj pozavideo i svetski džet-set. Vila je skrivena u šumi, unutrašnjost je kao na filmovima, a na slikama se može primetiti da je poznata dama mislila o svakom kutku svog raskošnog doma.

Prostrana dnevna soba ima dosta detalja, a najviše dominira krzno i koža. Veliku garnituru prekrili su šareni jastuci, svuda se nalaze lampe, a na zidovima su slike.

Čitav prostor prekriven je tepisima, a tu se nalazi i kamin koji koristi u tokom zimskih dana.

1/10 Vidi galeriju Ćerka Verice Rakočević mnoge začudila dekoracijom kuće Foto: Printscrean

Prodala kuću Đokoviću

Inače, nakon što se razvela od Jugoslava Karića, dizajnerka nameštaja Elena Karaman prodala je kuću na Kosmaju porodici Đoković, a u blizini kupila imanje na kojem je sagradila svoju kuću. Ona je odlučila da se izoluje od svih, pa je njena vila napravljena duboko u šumi okružena samo drvećem.