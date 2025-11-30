SVI IH ZNAMO, A ZAPRAVO IH NIKO NE ZNA! Jala i Buba se predstavljaju lažnim imenima, sad isplivalo kako se stvarno zovu
Bosansko-hercegovački dvojac koji čine Jala Brat i Buba Koreli više od jedne decenije hara regionalnom muzičkom scenom. Ipak, malo ko zna kako se njih dvojica zapravo zovu.
Naime, Jala Brat je umetničko ime muzičara kom u ličnoj karti piše Jasmin Fazlić.
Sa druge strane, Buba Koreli je pseudonim pod kojim se predstavlja muzičar Amar Hodžić.
Izgorela vikendica
Inače, vikendica repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat, izgorela je krajem septembra tekuće godine. Naime, kako prenose bosanski mediji, u ranim jutarnjim časovima došlo je do požara na jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, opština Ilijaš.
Reper se na društvenim mrežama samo u par navrata pohvalio ovom vikendicom, pa je tako jednom prilikom pozirao kod bazena i fotku objavio na svom Instagram profilu.
Kurir.rs/ Alo