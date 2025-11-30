Slušaj vest

Domaći mediji posetili su selo Naupare kod Kruševca, gde su pronašli porodičnu kuću i rodbinu Gazda Mecke, kao i luksuzne nekretnine koje on i njegov brat Nebojša poseduju.

Kako prenose, šanse da sretnu nekog čoveka na ulici bila je jednaka dobitku na lotou, ali nakon duge potrage uspeli su da pronađu samo jednog komšiju koji je želeo da govori o Mecki.

On se odmah osvrnuo na priče koje se pričaju po selu

- Po selu pričaju svašta, čak i u samoj familiji. Mecka je mnogo jak. Niko sa sigurnošću ne zna čime se bavio u inostranstvu, ali sam siguran da nikad nije iskorišćavao decu i maloletnike. Znam i to da Srbiju i naše ljude sigurno nije oštetio. Oni su ovde samo ulagali, vidite ovu lepotu od kuće - govorio je komšija za Republiku.

Govorio i o trenutku hapšenja

- Mecka nije sam u tome. Prvi je pao njegov prijatelj. Sve je kako pričaju, krenulo od jednog čoveka iz Neupara. Pratili su ih šest godina. Cela priča, navodno vuče korene iz Crne Gore. Mecka i njegovi ljudi iz više zemalja, radili su poslove s jakim likovima, jačim od njega, u vezi s investicijama i malverzacijama. On je odmalena vredan! - govorio je meštanin.

Ono što je zanimljivo u dvorištu Gazda Mecke je to da njegova kuća i kuća njegovog brata su gotovo iste. Nadzorne kamere prikrivaju čitav posed, a i samu ulicu. Jedan od meštana je i skrenuo pažnju na detalje na kući koji se nisu promenili od Meckine svadbe koja je bila pre 3 godine. Iznad velike kapije i dalje stoje ukrasi s Nebojšinog venčanja.

Gazda Mecka hteo da kupi Grand

Gazda Mecka je navodno svojevremeno hteo da kupi "Grand", međutim Saša Popović nije pristao. Najbogatiji gastarbajter je u javnost dospeo kada je organizovao svadbu od milion evra, a nedavno je uhapšen sa još 17 osoba u Nemačkoj zbog sumnje da su oštetili državu za milione evra.

Gazda Mecka je svojevremeno ozbiljno razmatrao da kupi "Grand produkciju".

Muziku je obožavao, a Lepa Brena, kako tvrde izvori za domaće medije, omiljena mu je pevačica još od mladosti. Kad je čuo da se razmatra prodaja "Granda", među prvima je stupio u kontakt sa Sašom Popovićem, koji je tada vodio kompaniju.

- Mecka je želeo da investira u širenje "Grand produkcije" na inostrano tržište. Predlagao je modernizaciju studija i otvaranje velikih turneja po Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Međutim, nisu se složili oko vlasničke strukture, načina upravljanja i buduće vizije produkcije. Razgovarali su o svemu - od finansija, preko reorganizacije produkcije, do programskih ideja. Popović je saslušao sve predloge, ali razlike su bile prevelike. Nije bilo zajedničke vizije. Tu se priča završila - tvrdi izvor.

Pravo ime Gazda Mecke je Goran Marinković, a kasnije je nazvan Mecger (Metzger Muc).