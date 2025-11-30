Slušaj vest

Bane Mojićević sinoć je nakon 20 godina karijere održao svoj prvi solistički koncert u Beogradu.

Pevač nije krio da priželjkuje da će se pojaviti i kolege iz prve postave „Zvezda Granda“:

– Ne znam još, ostalo je da se jave meni ili organizatorima. Nadam se da će bar polovina doći, ako ne svi. Aleksandra Bursać mi je poslala poruke podrške, sprečena je da dođe, ali mi je to dovoljno. - rekao je Bane.

Kako je veče odmicalo niko se od kolega nije pojavljivao osim pevačice Tanje Savić, koja je kada ju je Bane pozvao na koncert rekla da je sprečena da dođe zbog svojih obaveza. Međutim, to je bila samo mala šala, jer je Tanja već sa timom njenog kolega dogovorila, ne samo da će biti podrška iz publike, već i da će izaći na binu gde će zajedno otpevati nekoliko pesama. To se i desilo, a Mojićević nije krio oduševljenje

Foto: Privatna arhiva

- Ovo je moja drugarica, saborac od naših samih početak - rekao je Bane pred prisutnom publikom u dvorani.

Bane je koleginicu i prijateljicu izveo na binu, a Tanja je pozdravila publiku i odmah odgovorila Banetu:

- Ti znaš koliko ja tebe volim, jer smo zajedno počeli, ovo je nešto najmanje što sam mogla da učinim za tebe, jer smo zajedno krenuli u naše estradne karijere.

Ona je bez probe sa bendom otpevala “Zlatnik” i dovela je atmosferu do usijanja.

Tanja je i ovim gestom još jednom dokazala koliko poštuje kolege i uzvatila je Banetu gostovanje, on je naime bio jedan od njenih gostiju na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.

Tanja Savic specijalna gosca na Banetovom koncertu i molim te bar jedan printscreen Izvor: Kurir