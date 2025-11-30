Slušaj vest

Barbara Bobak i Sloba Radanović već više od 27 sati su na aerodromu u Geteburgu.

Pevač se ovim povodom oglasio na svom profilu na Instagramu i otkazao nastup u Švedskoj, a onda se oglasila i Barabara Bobak.

Nakon ispitivanja su bez ikakvog objašnjenja zadržani u posebnom prostoru aerodroma, iako su, kako su naveli, uredno imali sve potrebne papire i dozvole za rad.

Kako su oboje rekli u oglašavanju s aerodroma, problem nije u njima i njihovim papirima, a precizno objašnjenje u čemu jeste problem - nisu dobili.

Firma koja ih je angažovala je otišla u stečaj, ali tu informaciju niko nije potvrdio.

Barbara i Sloba su sa članovima benda u jednom trenutku sprovedeni samo do "djuti frija" gde su mogli da uzmu grickalice, ali konkretnu hranu nisu imali.

Spavali su na dušecima koje su postavili na sedišta, odnosno stolice na aerodromu.

Kako saznajemo, Barbara nije sama u ovoj drami s njom je njen otac kao i članovi benda.

Sloba i Barbara su ipak našli način kako da se vrate svom toplom domu, pa će danas popodne sleteti u Sarajevo, gde će ih čekati kombi kako bi ih vratio u Srbiju.