Slušaj vest

PevačicaTijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em pre nekoliko godina bila je žrtva nasilja. Nju je tada pretukao dečko u njenom stanu, o čemu je sada govorila.

- Ne postoji nijedan razlog. Svaki razlog je bio izmišljen, ali ja sam bila ubeđena da nije, ne znam kako to da objasnim. Ja sam razmišljala nakon tog odnosa, preispitivala se - pričala je pevačica u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji, a onda se dotakla i spontanog pobačaja koji je imala njena majka pokušavajući da posle Tijane rodi još jedno dete.

Spontani pobačaj

- Jeste, posle mene je izgubila dete i ja sam povukla krvnu grupu na mamu. Nju niko nije uputio da treba da primi injekciju nakon porođaja jer je nulta krvna grupa ako želi ponovo da ima dete i desio se spontani pobačaj. Hvala Bogu posle se rodio moj brat. To je njoj baš teško palo -  rekla je Tijana.

Tijana Milentijević Foto: Sharan Concept, Privatna Arhiva

Tijana je ispričala da je prvu godinu svog života provela u podrumu.

- Prve godine svog života provela sam u podrumu kod komšinice. Ja sam se rodila 1999. godine, znamo kako je tad bilo. Moja majka je izgubila jedno dete... - rekla je pevačica.

Dve smrti u porodici za samo nedelju dana

Podsetimo, Tijana je svojevremeno govorila i kako je za samo nedelju dana ostala bez bake i deke, koji su preminuli od posledica korona virusa.

- Za nedelju dana sam izgubila i baku i deku, ubila ih je korona i to me je potpuno slomilo - rekla je pevačica tada za Informer i otkrila da su u tom periodu svi članovi porodice imali virus.

Ne propustiteStarsSKINULA SE TIJANA EM PA POKAZALA VRELE GRUDI! Pevačica objavila kako izgleda bez šminke, sve gori
2175433 copy.jpg
StarsVUK MOB NAKON TOLIKO VREMENA OTKRIO SVE O RASKIDU SA TIJANOM EM! Priznao šta misli o njoj: "Ona je bila više upletena, nisam mogao..."
untitled1.jpg
StarsŽENA OD SULTANA IZNELA SVOJU TEORIJU O ZEMLJI! Andreana Čekić odlazi u zaborav: Tijana smatra da nije okrugla ni ravna, već ovog oblika: Tata se slaže sa mnom!
sequence-01.01-40-43-02.still008.jpg
Stars"NE STAJEM DOK SE NE ISPRAZNI DŽEP" Tijana Milentijević o ogrmnoj zaradi na veseljima, od jedne svirke može da kupi automobil: sad sam još veća kraljica bakšiša
231132132.jpg

Tijana Milentijević s deckom Izvor: Kurir