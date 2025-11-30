Slušaj vest

PevačicaTijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em pre nekoliko godina bila je žrtva nasilja. Nju je tada pretukao dečko u njenom stanu, o čemu je sada govorila.

- Ne postoji nijedan razlog. Svaki razlog je bio izmišljen, ali ja sam bila ubeđena da nije, ne znam kako to da objasnim. Ja sam razmišljala nakon tog odnosa, preispitivala se - pričala je pevačica u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji, a onda se dotakla i spontanog pobačaja koji je imala njena majka pokušavajući da posle Tijane rodi još jedno dete.

Spontani pobačaj

- Jeste, posle mene je izgubila dete i ja sam povukla krvnu grupu na mamu. Nju niko nije uputio da treba da primi injekciju nakon porođaja jer je nulta krvna grupa ako želi ponovo da ima dete i desio se spontani pobačaj. Hvala Bogu posle se rodio moj brat. To je njoj baš teško palo - rekla je Tijana.

Tijana je ispričala da je prvu godinu svog života provela u podrumu.

- Prve godine svog života provela sam u podrumu kod komšinice. Ja sam se rodila 1999. godine, znamo kako je tad bilo. Moja majka je izgubila jedno dete... - rekla je pevačica.

Dve smrti u porodici za samo nedelju dana

Podsetimo, Tijana je svojevremeno govorila i kako je za samo nedelju dana ostala bez bake i deke, koji su preminuli od posledica korona virusa.

- Za nedelju dana sam izgubila i baku i deku, ubila ih je korona i to me je potpuno slomilo - rekla je pevačica tada za Informer i otkrila da su u tom periodu svi članovi porodice imali virus.