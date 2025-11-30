Slušaj vest

Darko Lazić otac je troje dece. Ćerku Lorenu dobio je u prvom braku sa tadašnjom suprugom Anom Sević, sina Alekseja ima iz vanbračne zajednice sa Marinom Gagić, dok mu je ćerku Srnu prošle godine rodila sadašnja supruga Katarina Lazić.

Pevač je ponosan na svoje naslednike, a ono što ističe je to da bi voleo da oni ne budu kao on.

Vaspitana deca

- Lorena ima 11 godina i polako ulezi u neki rani pubertet. Aleksej je još mali, ima šest godina. Mada, što kažeš, nisu više mala deca. Već mnogo znaju - rekao je Darko ekipi emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom u 15 sati na Kurir televiziji.

On je ponosno hvalio svoju decu.

- Lorena je jako vaspitano dete. Uvek kažem da sve ide iz kućnog vaspitanja tako da mislim da apsolutno nećemo ni Ana ni ja imati potrebe za brigu. Znamo kako je Lorena vaspitana, podržaću je kao svaki otac i šititi je, ali mislim da nećemo imati nekih problema. Ona je jako pametna, Ana ju je jako lepo vaspitala. I ona i Danijel, jer živi sa njima. Sve je kako treba. Iskreno bih voleo da sva moja deca budu ono što ja nisam. Bukvalno ono što ja nisam bio, da budu sve kontra od mene.

Sjajan odnos s bivšom

Darko i njegova prva supruga imaju sjajan odnos, a pevač je sada otkrio kako im je to uspelo.

- Mnogim ljudima nije jasno i pitaju šta glumimo, kao španska serija. Pa nije, nego smo ostvareni i normalni ljudi, što je danas jako teško i zaista bih svakom poželeo ko je razveden i ko ima ovakvu sličnu situaciju da prepiše i da pogleda kako se mi ponošamo i da to prisvoji.

