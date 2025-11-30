Slušaj vest

Sandru Afriku je javnost upoznala kada je počela da nastupa sa Miletom Kitićem uz njegovu pesmu "Šampanjac". Pevačica je nakon toga počela da gradi svoju karijeru i ubrzo postala jedna od najtraženijih pevača, a tako je i danas.

I dok su svi milsili da Sandra i Mile imaju odličan odnos, kao i da komuniciraju i druže se, jednom prilikom je Afrika otvorila dušu i ispričala sve o lošem iskustvu s pevačem. 

Nakon toga se i Mile oglasio i otkrio svoju stranu priče i ta priča se tu završila, sve do juče. Publika je juče na koncertu Kitića doživela pravo iznenađenje. Kada je došao red za čuveni hit "Šampanjac" na binu je izašla Sandra Afrika, a publika je pala u trans.

Pevačica je ovaj video objavila na društvenoj mreži Tiktok uz opis: Da se malo vratimo u 2004.

Komentari ispod objave su gotovo svi pozitivnog spava, pa su fanovi ovo dvoje pevača bili oduševljeni što je pomirenje palo.

Kurir.rs

