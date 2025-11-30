Slušaj vest

Nevena Models proslavila je 18. rođendan svom sinu. Nevena Adžemović Stamenković, bivša članica grupe "Models" i nekadašnja poslanica, povukla se iz javnosti i živi mirnim porodičnim životom. U braku sa Srđanom Adžemovićem je dobila sina koji joj je kako je svojevremeno priznala velika podrška.

Pre nekoliko dana u jednom restoranu u Beogradu porodica se ponovo našla na okupu, povodom proslave važnog dana za njihovu porodicu. Na žurki je bilo na stotine zvanica, a mi smo dobili video u kom se mogu pogledati trenuci kada je naslednik Nevene duvao svećice na rođendanskoj torti.

Nevena Models proslavila punoletstvo sinu

Dok je slavljenik bio u odelu, mama je bila u kratkoj crnoj čipkanoj haljini sa visokim potpeticama. Torta je bila crno- zlatne boje, a svi komentarišu u kakvog frajera je izrasto sin popularne dame.