Nevena Models proslavila je 18. rođendan svom sinu. Nevena Adžemović Stamenković, bivša članica grupe "Models" i nekadašnja poslanica, povukla se iz javnosti i živi mirnim porodičnim životom. U braku sa Srđanom Adžemovićem je dobila sina koji joj je kako je svojevremeno priznala velika podrška.

Pre nekoliko dana u jednom restoranu u Beogradu porodica se ponovo našla na okupu, povodom proslave važnog dana za njihovu porodicu. Na žurki je bilo na stotine zvanica, a mi smo dobili video u kom se mogu pogledati trenuci kada je naslednik Nevene duvao svećice na rođendanskoj torti.

Nevena Models proslavila punoletstvo sinu Izvor: Privatna arhiva

Dok je slavljenik bio u odelu, mama je bila u kratkoj crnoj čipkanoj haljini sa visokim potpeticama. Torta je bila crno- zlatne boje, a svi komentarišu u kakvog frajera je izrasto sin popularne dame.

