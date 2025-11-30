Slušaj vest

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Njihov susret nastao je na jednoj privatnoj zabavi, pa je bivši komadant jedinica Armije Bosne i Hercegovine iskoristio priliku da se pohvali na društvenim mrežama sa kim sedi u društvu. Pored Lukasa za stolom je bio i Šerif Konjević.

S obzirom na to da je fotografija ubrzo počela da kruži internetom, kontaktirali smo najpre Sašu Mirkovića, producenta poznatog pevača.

Lukas ne obraća pažnju kome čini

Kratak i Jasan

Mirković je istakao da Lukas nikada nije pravio razlike među ljudima i da rado izlazi u susret svakome ko poželi fotografiju.

-Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili veru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pevali Šerif i Lukas - izjavio je Mirković.

Kontaktirali smo i samog Lukasa, koji je potvrdio da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne seća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pevač.

Objavljena fotografija, nastala je u neformalnoj atmosferi, a Lukas i njegov tim poručuju da iza nje nema nikakvog političkog ili drugog konteksta.