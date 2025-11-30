Slušaj vest

Sloba Radanović već skoro 30 sati sedi na aerodromu u Švedskoj, odakle će, kako se nada danas stići kući. Pevač je potvrdio naša saznanja da je jedini način da stigne do Beograda, da sleti u Sarajevo pa nastavi za Srbiju, a onda je otkrio koliko zaposlene na aerodromu boli uvo za sve.

 -Trebali smo da letimo za Sarajevo u 16 časova nas trojica, ali su bile samo tri karte. Dva naša druga su trebala sada u pola 12 da idu za Istanbul pa za Sarajevo i mi smo trebali karte da pošaljemo na neki mejl, što smo uradili juče. Momci su ustali jutros da ih podsete da treba da ih čekiraju za taj let i oni su rekli "Okej" i let je otišao, a oni ih nisu čekirali. To je toliki bol u preponama, da ne možete da verujete koliko ih uvo boli za sve ovde- priča Sloba i dodaje:

- Sad su nama došli i rekli da će bukirati nove letove, pa da će nas da čekiraju za to Sarajevo sad u 16 časova, tako da nadamo se. 

Bez hrane, ali sa četkicom za zube

On je otkrio i da nisu dobili hranu za sve ovo vreme koje su proveli na aerodromu.

"Dobili smo četkice da peremo zube, a to što nismo dobili da jedemo, to nema veze", rekao je on kroz smeh.

Novo oglašavanje Slobe Radanovića s aerodroma Izvor: Instagram/slobaradanovic

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBARBARA I SLOBA BEZ HRANE 27 SATI, SPAVALI NA DUŠEKU! Uspeli da nađu način da se vrate kući, kombi krenuo po njih u drugu državu!
Barbara Bobak Sloba Radanović
StarsSLOBA I BARBARA BOBAK OSTAJU ZAROBLJENI NA AERODROMU, DOBILI ZABRANU IZLASKA! Pevači u potpunom očaju: Krše nam se ljudska prava! Nemamo gde da jedemo i spavamo
WhatsApp Image 2025-07-02 at 6.51.00 PM.jpeg
StarsSLOBA RADANOVIĆ ZAROBLJEN NA AERODROMU! Pevač se oglasio i otkrio šta ga je snašlo
screenshot-20240416-221530.jpg
StarsSLOBA RADANOVIĆ ĆE DANAS BITI DEPORTOVAN! Nakon mnogo sati pakla i agonije saznalo se šta će biti sa pevačem: Nisu im dali da jedu i piju