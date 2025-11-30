Slušaj vest

Vesna Zmijanac danas je sletela u Beograd s nastupa koji je imala u Evropi. Pevačica je bila u pratnji prijateljice, a okupljenim novinarima se požalila da jedva hoda.

"Garderoba, koferi, tuširanje i krevet. Koji crni hedonizam, jedva idem... Dobila sam upalu mišića, svi aerodromi su svi veliki toliko da je to strašno", poručila je Zmijanac za Blic.

Pevačica je istakla da se raduje velikom koncertu i da se nada samo dobrom zdravlju.

"Tek kreću pripreme. Da prođe ova gužva pred praznike i da malo proredim nastupe... Nemam tremu. Samo da me zdravlje posluži. Pesma imamo", kaže Vesna.

Na pitanje da li već razmišlja o gostima, odgovorila je:

"Imam Slavka Banjca, Dina Merlina, ću da zovem, da se revanšira... Možda će i Nikolija".

Vesna je dodala da smatra da se Haris Džinović našalio kada je pevao njenu pesmu "Jorgovani" i da navodno nije znao tekst pesme.

"Ma zna, toliko puta ju je pevao", rekla je Vesna.