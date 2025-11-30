Slušaj vest

Darko Lazić nije ni slutio da će ga ekipa emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 časova na Kurir televiziji, odvesti u luna-park, gde je ponovo mogao da oseti kako je to kad u ruci drži volan.

On nije krio da mu je vrlo drago što smo odlučili da se s njim provozamo u parku za najmlađe.

- Ovo je izgleda jedino mesto gde ja mogu da vozim. Nisam znao da ćete me dovesti ovde, drago mi je što opet mogu da sedim za volanom. Lep je osećaj - rekao je Lazić na početku razgovora, a onda nam je otkrio dokle je stigao sudski proces i odluka suda o njegovom udesu, koji je imao u septembru.

Darko Lazić prvi put nakon saobraćajne nesreće ekskluzivno za Kurir Izvor: Kurir televizija

"Imam češku dozvolu"

- Trenutno čekamo da se završi sudski proces. Kakva god odluka bila, ja ću je poštovati. Imam češku dozvolu. Ako budu odlučili da imam zabranu vožnje, ja ću to ispoštovati. Smem da upravljam, ali ne želim da remetim javnost. Odmah, čim me vide za volanom, kreće priča šta ću ja za volanom. Pa ljudi moji, nikog nisam ubio. Sve ovo je ovako odjeknulo samo što sam ja u pitanju - rekao je Lazić pa je prokomentarisao razne snimke na društvenim mrežama u kojima je on glavni akter, a razlog su njegovi silni prekršaji u saobraćaju.

"Kriv sam"

- Ja volim da se šalim na svoj račun. Hvala bogu, svi smo živi i to može svakome da se desi. Pogotovo nama u ovom poslu. Kriv sam pa sam kriv i neću da lažem. Nije tad trebalo da sednem za volan, ali šta je tu je.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen

Darku preko društvenih mreža mnogi nudi časove vožnje, a on je svima poručio:

- Časove vožnje bih mogao samo ja da dajem - rekao je Darko sa osmehom.