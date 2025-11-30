"SVE DOĐE I PROĐE" Mirka Vasiljević sumirala 2025. godinu: Greške moraju da se koriguju
Mirka Vasiljević dugo se nije pojavljivala u javnosti, a sada je stala pred kamere ružičaste televizije, gde je govorila o svom novom angažamnu u seriji "Nasledstvo", pa s obzirom i da se kraj godine bliži, glumica je sumirala utiske.
Na pitanje voditelja kako je i da je nismo dugo videli, Mirka je odgovorila:
- Dobro sam, nekada se viđamo previše često, nekada manje, ali radi se, bori se - rekla je Mirka.
Potom je otkrila kakva joj je bila godina 2025.
- Ima tu lepih i manje lepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lepe - rekla je Mirka te je otkrila da li njena deca pišu pisma Deda Mrazu:
- Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje. - rekla je Mirka:
- Šta si ti napisala Deda Mrazu? - glasilo je pitanje.
- Samo da bude zdravlja i sreće jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije - rekla je Mirka, pa nastavila:
- Sve prođe i nešto novo dođe - poručila je u emisiji "Premijera vikend specijal".
Kurir.rs