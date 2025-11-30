Slušaj vest

Mirka Vasiljević dugo se nije pojavljivala u javnosti, a sada je stala pred kamere ružičaste televizije, gde je govorila o svom novom angažamnu u seriji "Nasledstvo", pa s obzirom i da se kraj godine bliži, glumica je sumirala utiske.

Na pitanje voditelja kako je i da je nismo dugo videli, Mirka je odgovorila:

- Dobro sam, nekada se viđamo previše često, nekada manje, ali radi se, bori se - rekla je Mirka.

1/6 Vidi galeriju Mirka Vasiljević ponovo izostala sa ročišta Foto: ATAIMAGES, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Potom je otkrila kakva joj je bila godina 2025.

- Ima tu lepih i manje lepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lepe - rekla je Mirka te je otkrila da li njena deca pišu pisma Deda Mrazu:

- Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje. - rekla je Mirka:

- Šta si ti napisala Deda Mrazu? - glasilo je pitanje.

- Samo da bude zdravlja i sreće jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije - rekla je Mirka, pa nastavila:

- Sve prođe i nešto novo dođe - poručila je u emisiji "Premijera vikend specijal".