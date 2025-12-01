Slušaj vest

Darko Lazić u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji, pričao je o raznim temama.

S obzirom na to da se bliži Nova godina,razgovaralo se i o najluđoj noći. Lazić će Novu godinu provesti radno u Beogradu.

- Đani, Aleksandra Mladenović i ja smo zajedno. Ekipa je jaka i mislim da će biti baš mnogo dobro. Đani i ja nikad nismo bili u svađi, samo je došlo do nesporazuma. Naravno, opet sve mojom krivicom, jer ga nisam posetio kad se operisao.

Priča se mnogo o zaradama za Novu godinu, pa je Lazić i to prokomentarisao.

- S obzirom na to da je ulaz za doček mnogo skuplji nego inače, logično je i da je nama cena veća. Nećemo tu zaraditi samo mi već i organizacija, vlasnik. Flaša za doček ne košta 100 evra, nego 300 evra - ispričao je Darko.

Lazić je omiljeni mlađi pevač Ljube Aličića, s kojim je nedavno slavio njegov rođendan, i to u kladionici.

- Ja nisam ni znao da mu je rođendan, on nas je pozvao onako, samo da dođemo kao da sedimo, a kad smo došli, shvatio sam da slavimo njegov 70. rođendan. Ljuba je mnogo dobar čovek. On ti sve kaže što misli, svidelo ti se ili ne. Volim ga mnogo - rekao je Darko.

Pevač je istakao da mu je velika želja koncert u Beogradskoj areni.

- Nadam se da će sledeće godina biti ta kad ću ostvariti tu želju. Ja nisam pevač koji će da poklanja karte da bi napunio neku halu. Nisam do sada mislio da je vreme. Sledeća godina je idealna, jer izlazi i moj četvrti album.

Tokom razgovora pomenuta je i Darkova bivša devojka Barbara Bobak. Novinarku je zanimalo da li bi mu bio problem da nastupa s njom.

- Meni ne bi bio problem, a mislim da ni njoj ne bi. Mi nemamo kontakt niti smo se sretali, ali mislim da ako budemo nekad imali zajednički nastup, da će to sve proći u najboljem mogućem redu. Civilizovano i kolegijalno.