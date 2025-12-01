Slušaj vest

Šaban Bajramović premino je 2008. godine, a njegova ćerka govorila je o svom ocu pred kamerama Kurir televizije. U emisji Stars specijal koja se emituje svake nedelje od 15 časova, Žaklina se javila iz daleke Danske, pa se prisetila detinjstva i prelepih trenutaka sa svojim ocem.

- Šta da vam kažem o mom ocu? Bio je dobar otac, čuvao nas je, sve je činio za nas. Radio je svuda širom sveta, u Italiji je dobijao puno novca i zlata. Ta kuća gde se vi nalazite je kuća gde su mama i tata preminuli, ali smo ranije živeli i u centru Niša. Međutim, mojima je u jednom momentu bilo previše buke i gužve u gradu pa su se doselili tu.

Foto: Kurir TV

O anegdotama sa nastupa je takođe govorio:

- Pričao je često, ali uglavnom o lepim stvarima koje su mu se dešavale. Njega su ljudi stvarno mnogo voleli širom sveta.

Pitali smo Žaklinu da nam ispriča kako je njen otac pisao pesme koje su svi obožavali

- Sećam se da je imao običaj da ustane usred noći i krene da piše. Njemu su pesme same dolazile, a on je svaki put kada mu krene isnspiracija za tekst neki, odmah zapisivao. Jednom smo u Nemačkoj dok smo sedeli u nekom lokalu i sećam se gledali smo kako pada kiša i on je napisao jednu pesmu.

Podsetimo, nakon smrti pevača, kuća je pripala Žaklini, koja uz pomoć komšija održava porodičnu kuću u koju planira da se vrati kada za to dođe vreme.