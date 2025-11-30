Slušaj vest

Jelena Karleuša je danas sletela na beogradski aerodrom sa nastupa, a na samom startu razgovora ona je otkrila da je uvek stilizovana:

- Ja se uvek trudim da budem lepo obučena, vodim računa o tome. - rekla je Jelena za Premijera vikend specijal, pa je otkrila kako je protekao nastup:

- Volim ja da nastupam, volim klubsku scenu, nastup je bio divan. Meni se ne silazi sa bine, moram da uputim izvinjenje svima koji se nisu slikali sa mnom jer sam bila baš ljubomorna, od kako sam sletela u Nemačku i policajci i publika su se slikali sa mnom - rekla je Jelena.

Jelena je otkrila da li su nju nekada deportovali sa aerodorma:

- Mene nikada nisu deportovali, ali iskreno žao mi je mojih kolega, to se dešava, krvav je ovo posao, mada ja imam sreće jer imam više pasoša ili imam sreće da znam da šarmiram čika policajce. - rekla je Jelena pa se prisetila situacije sa aerdoroma:

- Sećam se da su jednom policajci zaustavili sve policajce, a ja sam bila sa jednim muzičarem specifičnog izgleda, i ja sam rekla policajcu da smo mi išli na Humanitarno veče muzičara sa posebnim potrebema i da ja idem kao njegov pratilac, i nas su pustili jer kada ga je policajac pogledao stvarno je to pomislio - rekla je Jelena sa osmehom na licu.