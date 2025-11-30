Slušaj vest

Makedonski šoumen Boki 13 izaziva pažnju od prvog trenutka kada se pojavio na javnoj sceni. On je sada otkrio kada se prvi put obukao kao žensko i šta se krije iza ženske garderobe koju nosi.

Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 rođen je i živi u Skoplju. On je neko ko je drugačiji i ko se usudio na Balkanu da se pojavi onako kako se retko ko usuđuje i da bude ono što zaista jeste. Sada je progovorio o tome kada je bio taj prvi momenat, kada je stao ispred ogledala, onako našminkao i rekao: "Ja ću ovakav da izađem u javnost, ja ću biti i ovo".

1/8 Vidi galeriju Boki 13 sa majkom na premijeri dokumentarnog filma Reket Foto: prv. mk

- To je bilo 2005 - 2006. godine kad sam prvi put imitirao Severinu sa pesmom "Moja štikla" sa "Evrovizije". Tako sam otvorio moj šou program, tada mi je bila gost Svetlana Ražnatović. Tada sam se pojavio prvi put obučen kao žena imitirajući Severinu. I onda, to je publici bilo šokantno, ali u isto vreme interesantno i svidelo im se. I onda je to uzelo svoj mah... Tako sam krenuo da izražavam i svoj bol i svoj revolt. Iza moje ženske garderobe se krio baš taj revolt i gnev koji je bio upućen širokoj javnosti koja je bila puna predrasuda - kaže Boki 13 i nastavlja:

1/7 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Damir Dervisgić, Kurir, Facebook

- Prema licemerju lažnih moralista, ograničenoj sredini koja je bila puna predrasuda, mnogo drugačije nego sada ovo vreme. Ono što je činjenično stanje i fakt je da ja, iza svog ovog mog ludila koje traje, na kraju kod mene se krije jako jedna patrijarhalna osoba. Ja recimo, negde imam neke svoje etičke vrednosti preko kojih ne prekoračim - kaže Boki 13.

Podsetimo, Boki 13 nedavno je posetio Beograd gde je prvi put obišao grob velike prijateljice Marine Tucaković.

Kurir/Blic