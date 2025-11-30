Slušaj vest

Pevačica Snežana Babić Sneki je neko ko je uvek pozitivan, te sve ono što je manje lepo, ostavlja iza sebe, a sada je na izmaku ove godine sumirala utisak kakva joj je godina bila.

Ona je istakla da nema puno loših godina u njenom životu, ipak najbolnija joj je ona kada je ostala bez roditelja.

"Možda sam imala par loših godina, gubitak roditelja na prvom mestu, a dobrih godina je bilo dosta. Ali sam u suštini zadovoljna sa svemu što je iza mene", pričala je Sneki, a na pitanje da li postoji nešto što bih volela da kaže onima koje više nema, odgovorila je:

"Mislim da ne postoji čovek koji se ne preispituje, da li je moglo nešto bolje, da li smo trebali reći. Ali meni je velika satisfakcija da je dok smo tu da budemo dobri jedni prema drugima, ja sam se trudila da roditeljima učinim život lepim, boljim, kvalitetnijim, da budem dobra ćerka... Mislim da sam uspela".

Kako kaže, ovom 2025. godinom je zadovoljna, ali da je bilo teških perioda, koje je sve prebrodila uz osmeh.

"Ja sam sebi bila uvek najveći Deda Mraz. Uvek mi je okej, ima kliznih perioda. Kod nas pevača nije uvek isto, možda je ova godina bila lošija od prošle, ali uvek je dobro samo neka smo zdravo. Mi pevači koji radimo tri i vise decenije nemamo pravo da se žalimo", poručila je ona za "Premijeru".

1/5 Vidi galeriju Snežana Babić Sneki nekad i sad Foto: Printscreen

Sneki iskreno o deci

Inače, Sneki je jednom prilikom govorila o majčinstvu i istakla da ne žali što joj se to nije ostvarilo.

− Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje.

− Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije − zaključila je i dodala da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav, da ona to osećaju i umeju da uzvrate.

Pogledajte dodatni snimak: